Larisa Iordache, declarația cutremurătoare care zguduie gimnastica românească! „Era să-mi pierd un rinichi!” Ce s-a întâmplat cu marea sportivă a României a fost foarte dureros

Larisa Iordache a trecut prin multe probleme medicale în cariera ei sportivă, plină de accidentări care au scos-o mult timp din circuit. Ultima Olimpiadă de la Tokyo avea să fie un adevărat coșmar pentru ea! Intrată cu prima notă în finala de la bârnă, marea noastră gimnastă nu a putut lupta pentru medalia de aur, din cauza unor dureri groznice la gleznă. Medicii i-au interzis să urce pe aparat, fiindcă situația s-ar fi putut agrava, din toate punctele de vedere, profesional, dar și al sănătății după încheierea carierei.

Larisa Iordache a spus adevărul despre revenirea în gimnastică și participarea la Olimpiada de la Paris! ”Mi-ar plăcea să spun că o să concurez la bârnă”

Cu toate problemele și cu decizia de a se retrage, în ultima vreme, au apărut fel de fel de informații conform cărora, la 26 de ani, Larisa Iordache ar putea reprezenta marea surpriză a delegației României, la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Paris, iar ea a ținut să vorbească despre ele cu sinceritate.

”Mi-ar plăcea să spun că o să concurez la bârnă la JO de la Paris. Dar în ultima vreme m-am urcat pe bârnă doar ca să fac niște story-uri și niște poze. Într-adevăr când mă îmbrac în costum de gimnastică și mă urc pe aparat mi se face dor. E o altă lume, simt că sunt eu, este natura mea. Acolo mă simt acasă, a continuat Iordache”, a declarat Larisa în podcastul Business Philosophy.

Larisa Iordache [Sursa foto: Instagram]

Fosta gimnastă își dorește să revină în activitate, deși conștientizează ce limite fizice are în acest moment, în plus, Larisa Iordache recunoaște și faptul că și-a sacrificat sănătatea pentru performanța sportivă.

”Am fost inconștientă, era să îmi pierd și un rinichi. Mereu am pus pe gimnasta Larisa înaintea omului Larisa. Dar acum vreau un viitor fără durere. Nu uit că am și un început de artroză și trebuie să îmi fac infiltrații. Cu toate acestea, nu se știe niciodată când mă apucă gândurile și vreau să mă sacrific iar. Nu este imposibil, nu am de unde să știu când îmi sclipește ceva în cap. Dar mi-am propus să nu mă mai supun la provocări fizice atât de mari, pentru că ultimul an a fost cu multe lucruri”, a mai spus Larisa Iordache în podcastul Business Philosophy.

Larisa Iordache [Sursa foto: Instagram]

Ce a spus Larisa Iordache după retragerea din finala de la bârnă de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Larisa Iordache a fost mereu o luptătoare, o sportivă care și-a dorit să fie cea mai puternică din lume și să îi facă pe români fericiți! Din păcate, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, accidentarea suferită în concurs, o osteoartrită la glezna piciorului stâng,a împiedicat-o să își îndeplinească visul ei și al unei întregi țări. A scris atunci, în 2021, un mesaj, în care și-a pus sufletul pe tavă

"Nu vom întelege niciodata de ce drumul pe care ni-l alegem este atat de dur cu noi in unele momente cand ai nevoie sa te lase sa mergi linistit spre ce vrei tu sa faci. Am incercat si am sperat pana in ultima clipa pentru aceasta finala olimpica.

Din pacate, iar, drumul meu este impietrit... durerea asta de la glezna pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om. Am vrut sa o fac pentru mine. Pentru mine si pentru fiinta care m-a impins pe drumul acesta, care din pacate nu mai este langa mine si nu mai pot obtine un cuvant de incurajare de la ea...insa stiu ca am iubirea neconditionata a familiei mele. Va iubesc!

Este greu, greu... pentru ca de data asta chiar am crezut ca o sa fie bine totul. Insa drumul nu se opreste aici cu aceasta sansa nefructificata. Momentan pun putina pauza si o iau de la capat cand o sa fiu pregatita sa reiau totul din punct de vedere paihic cat si fizic.

Antrenorilor mei vreau sa le spun ca ii iubesc pentru ca indiferent de situatie ei au crezut in mine si in tot ceea ce am facut. Si pentru ca au pornit cu mine pe drumul asta chiar cand nu aveam pe nimeni langa noi. Si va apreciezi pe voi, pe cei ce au sperat si m-au incurajat", au fost cuvintele scrise de Larisa Iordache pe contul său de Instagram.

Larisa Iordache [Sursa foto: Instagram]