Iar printre cei care par să se gândească la Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” se numără și Raju, fost concurent și el în emisiunea moderată de Andreea Mantea, dar și un artist apreciat.

E adevărat, Raju nu se gândește la o relație de amor cu senzuala Larisa Judelșe, ci a preferat să îi ceară, din nou, să colaboreze pentru videoclipul unei noi piese. ”Mi-a plăcut ideea pe care Raju mi-a propus-o, am ascultat melodia, mi-a plăcut enorm. Așa că, având în vedere că noi am mai colaborat, având în vedere că ne înțelegem foarte bine și că l-aș putea numi un prieten apropiat, am acceptat fără să stau pe gânduri. Filmările au durat o zi, ne-am distrat de minune și simt că videoclipul va fi extraordinar de frumos. Oricum, Raju, ca de fiecare dată, mi-a dat ocazia să îmi arăt talentele de actriță, iar mie asta îmi place la nebunie (râde, n. red.). Oricum, m-am simțit bine și asta se va vedea în clipul melodiei”, ne-a spus, în exclusivitate, larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” despre videoclipul la care a lucrat cu Raju.

Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, show într-un videoclip

Larisa de la ”Puterea Dragostei” nu este la primele apariții extrem de sexy în showbiz-ul românesc, focoasa concurentă fiind, de altfel, obișnuită să apară în ipostaze incendiare. De altfel, Larisa de la ”Puterea Dragostei”, acum mai bine de un an, făcea senzație în videoclipul lui Karym, ea fiind personajul principal feminin al poveștii clipului piesei ”Râu de lacrimi”.

Mai exact, focoasa Larisa de la ”Puterea Dragostei” nu s-a ferit să apară în ipostaze fierbinți și să danseze așa cum nu a fost niciodată văzută în cadrul show-ului moderat de Andreea Mantea. Îmbrăcată sumar, în latex, cu materialul hainelor bine mulat pe formele voluptoase pe care le are, Larisa de la ”Puterea Dragostei” a acceptat să joace în clipul cu tentă sado-maso al lui Karym și, mai mult, nu s-a dat în spate când a citit scenariul. Iar scenariul cu pricina prevedea, printre altele, un dans provocator, demn de o animatoare de cluburi, dar și ”abuzarea” lui Karym, bine legat cu tot felul de lanțuri.

Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” l-a sedus și abandonat pe Bogdan Mocanu

”Bogdan Mocanu este, probabil, cel mai bun băiat de la Puterea Dragostei. Ce pot să spun de el? Mi-a plăcut și cum arată, și cum se comportă, și faptul că era genul de bărbat destul de sigur pe el. De aceea l-am și sărutat, la un moment dat”, ne-a spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Cu toate acestea, între ei nu s-a legat relația la care, probabil, câștigătorul primului sezon al ”Puterea Dragostei” și-ar fi dorit. ”Nu sunt foarte multe de spus... dar am simțit că nu este bărbatul potrivit pentru mine. Adică este un tip sufletist, un băiat extraordinar, am devenit amici, dar nu e fix ceea ce aveam eu nevoie”, a mai explicat Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.