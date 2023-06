Larisa Udilă, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce au pățit vedeta și soțul ei când se întorceau din vacanță: „Nu ne simțeam în siguranță”

In articol:

Larisa Udilă a apărut în lacrimi pe pagina ei de Instagram, în timp ce se întorcea din vacanța din Turcia. Vedeta a trecut prin momente de panică și le-a menționat fanilor ei că a plâns timp de două ore.

Larisa Udilă, în lacrimi pe internet

Ce au pățit Larisa și soțul ei și de ce au fost nevoiți să se întoarcă în vacanță?

Larisa Udilă are o comunitate destul de mare pe Instagram și mereu împărtășește momente cu fanii ei. Zilele trecute, vedeta a făcut o postare care i-a îngrijorat pe internauți, anunțându-i că a plâns timp de două ore din cauza unor fulgere puternice. Bruneta și soțul ei, Alexandru Ogică se întorceau în România după ce avuseseră parte de o vacanță în Turcia. Cei doi au fost nevoiți să se întoarcă de unde au plecat deoarece a început o ploaie puternică. Larisa a mărturisit că nu au staționat în Bulgaria pentru că nu se simțeau în siguranță.

„După 2 ore de plâns isteric. Știți că vă spuneam că am 2 mari frici în viața mea: avionul și fulgerele. Ne-am întors înapoi în Turcia, după ce am trecut de vamă la vreo 30 de minute a început o furtună de nu vedeai la un metru în față+ fulgere. Nu ne-am oprit în Bulgaria pentru că nu ne simțeam în siguranță și pentru că era prea departe hotelul. Toate mașinile ori opreau, ori întorceau. Nu am avut putere să filmez pentru că tremuram”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe InstaStory.

Postare InstaStory Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă a picat examenul auto

În urmă cu câteva zile, Larisa a făcut o altă postare care i-a îngrijorat pe fanii acesteia.

Vedeta le-a mărturisit urmăritorilor ei că este dezamăgită pentru că a picat examenul auto și că nu s-a putut concentra atât de bine la acest examen pentru că nu trecea printr-o perioadă prea bună.

„M-ați întrebat ce s-a întâmplat. Am acumulat foarte mult stres, oboseală, dezamăgiri. Am eșuat astăzi la examenul auto (pe care îmi doream enorm să îl iau) și probabil a fost fix cireașa de pe tort care m-a făcut să explodez”, a transmis ea atunci.