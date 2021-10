Larisa Udilă mai vrea un copil! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a făcut anunțul

In articol:

Larisa Udilă a fost una dintre cele mai îndrăgite și apreciate concurente care au participat în show-ul fenomen de pe Kanal D „Bravo, ai stil”. După apariția din primul sezon al emisiunii, oamenii au început să o urmărească pe rețelele de socializare și mereu au vrut să știe toate detaliile private despre viața ei.

Astfel, nu e nimic ieșit din comun ca aceasta să organizeze sesiuni de întrebări și răspunsuri, pentru a le satisface internauților toate curiozitățile.

Una dintre cele mai mari dorințe ale acesteia a fost să-și întemeieze o familie alături de Alexandru Ogică, cel cu care formează un cuplu de 7 ani, iar recent i-a devenit și soț în acte. Tot în urmă cu puțin timp, Larisa Udilă și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe, aceea de a fi mamă. Aceasta a născut un băiețel perfec sănătos, pe Milan și se pare că deja se gândește să devină mamă pentru a doua oră. Tânăra a dezvăluit totul pe rețelele de socializare, după ce a fost întrebată de un fan. Astfel, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a dezvăluit că-și mai dorește încă un băiețel.

„În viitor ai vrea tot băiețel sau fetiță?” a fost întrebarea pusă de un fan.

a răspus tânăra.

Larisa Udilă, momente de cumpănă în relația cu tatăl copilului ei! Au fost la un pas de despărțire

Tânăra a povestit în urmă cu puțin timp că relația ei nu a fost numai lapte și miere dintotdeauna.

Au fost chiar momente tensionate, când a fost la doar un pas de a se despărți de cel care astăzi îi este soț și cu care are un băiețel. Ea spune că de vină a fost distanța, căci la acel moment ea muncea ca model în Indonezia, iar acest lucru a afectat relația. Pentru că și-a dat seama că Alexandru Ogică este bărbatul vieții ei, Larisa Udilă a renunțat la viața de model și a revenit în țară.

„Avem perioade în care ne înțelegem foarte bine și perioade în care ne ciondănim toată ziua. Multe persoane care ne văd toată ziua împreună ne întreabă cum ne înțelegem mai ales că stăm toată ziua împreună sau când eram la distanță ne întrebau cum de ne înțelegem când avem o relație la distanță. Cheia succesului într-o relație este să descoperiți cum vă este vouă mai bine. Noi am încercat ambele variante și am descoperit că noi funcționăm mai bine împreună.

Noi am testat în 7 ani cum ne este mai bine. Când am încercat la distanță, și asta se întâmpla la începutul relației, am plecat 4 luni în Indonezia. Visul meu era să devin model internațional. Am ajuns acolo și char dacă cariera mea era pe culmile succesului și câștigam mulți bani, nu puteam să stau departe de Ogi. Relația noastră era pe punctul de a se termina, scânteia aia parcă dispărea din ce în ce mai mult și am zis că trebuie să fac ceva. Am zis să găsesc o locație mai aproape și am mers în Turcia.(...) Deja până să ajung acolo eram deja propusă pentru niște job-uri foarte mari(...) Nu cred că au trecut 7 ore după ce am ajuns și l-am sunat pe tata plângând să-mi ia bilet de avion, să vin acasă. Nu puteam să stau fără Ogi, așa că m-am întors și nu am mai plecat niciodată cu modelling-ul. Asta am sacrificat eu pentru relația noastră. Eu am avut de ales, fie să am relația cu el, fie să ne despărțim și să-mi continui visul”, a declarat Larisa Udilă pe rețelele de socializare.