Larisa Udilă, mărturii despre momentul în care și-a cunoscut soțul! Cine a făcut primul pas? "De atunci am început să fim împreună!"

In articol:

Larisa Udilă este una dintre cele mai frumoase și apreciate concurente al show-ului fenomen Bravo, Ai stil! Stilul ei diferit, atitudinea și curajul au ajutat-o să se facă plăcută, în fața telespectatorilor, până în acest moment.

Larisa Udilă se bucură de o familie foarte frumoasă, iar anul 2021 i-a îndeplinit cele mai mari dorințe. Aceasta a devenit mamă și s-a căsătorit cu tatăl copilul ei. Cei doi îndrăgostiți au parte de o poveste de dragoste foarte frumoasă și sunt foarte fericiți împreună. Recent, aceasta a dezvăluit cum s-au cunoscut și ce i-a unit.

Larisa Udilă, dezvăluiri despre întâlnirea cu soțul ei: "A m decis să fac eu primul pas!"

Larisa Udilă a vorbit, pe rețelele sociale, despre întâlnirea cu soțul ei. Bruneta a dezvăluit că și-a cunoscut soțul încă de când era copil. Cei doi s-au întâlnit în clasa a doua, și s-au împrietenit rapid. Înainte să fie împreună, aceștia au fost foarte buni prieteni. Larisa Udilă este, într-adevăr, o femeie curajoasă și luptă mereu pentru ceea își dorește cu adevărat. Astfel, ea a fost cea care a făcut primul pas în relație.

Bruneta a profitat de ziua de naștere a soțului ei și i-a adus un tort, care a aprins falcara iubirii dintre ei și le-a confirmat sentimentele.

Citeste si: Larisa Udilă și soțul ei, implicați într-un accident rutier în Turcia. Vedeta a făcut primele declarații: ”Îi mulțumim lui Dumnezeu”

Citeste si: Zi neagră pentru chef Florin Dumitrescu. A murit..- bzi.ro

''Din clasa a 2-a de când s-a mutat în clasă cu mine. Nu ne-a fost greu să vorbim, am fost prieteni în ultima perioadă înainte să fim împreună și am decis să fac eu primul pas și de ziua lui i-am adus un tort și de atunci am început să fim împreună'', a declarat Larisa Udilă pe rețelele de socializare.

Larisa Udilă și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Larisa Udilă a suferit de depresie postnatală

Larisa Udilă a suferit de depresie postnatală. Aceasta a dezvăluit că timp de aproape două s-a luptat cu aceasta perioadă grea și că cel mai greu i-a fost să se ocupe de bebeluș în acele momente, când era extrem de agitată a trecut printr-o stare greu de explicat în cuvinte, care îi provoca repetate crize de plâns. Bruneta a povestit tot adevărul, în cadrul emisiunii Teo Show, difuzată la Kanal D.

Citeste si: Larisa Udilă și soțul ei au trecut prin clipe infernale din cauza infecției cu COVID! Vedeta nu s-a gândit că s-a îmbolnăvit din nou: ”Am mai avut anul trecut”

„E periculoasă rău despresia asta postnatală. Nimeni nu se întreabă de unde vine depresia asta. (...) Dacă nu ai susținere de la cei din jur… Mama m-a ajutat foarte mult cu bebelușul. Eu nu știam pe ce planetă mă aflu. Am zis să las totul să vină natural. Au fost momente în care credeam că e sfârșitul pământului. (...) A ținut cam o lună și jumătate dacă nu chiar două. În primele două săptămâni, seara, începeam să plâng. Plângeam câteva ore, dar fără oprire. Mă suna soacră-mea, mă suna mama. Aveam pur și simplu criza asta de plâns. (...) În orele astea nu stăteam foarte mult lângă copil. Nu puteam să încarc copilul cu energia mea. Cum eram eu agitată, cum era copilul agitat”, a dezvăluit Larisa Udilă, în cadrul emisiunii Teo Show, difuzată la Kanal D.

Larisa Udilă și soțul ei [Sursa foto: Facebook]