Larisa Udilă, momente tensionate la cinema! Totul s-a întâmplat în timpul difuzării filmului: „Atac de panică. Eram traumatizată”

Larisa Udilă este iubită și apreciată de mulți români, iar aceasta a devenit cunoscută după participarea în cadrul show-ului de modă ”Bravo, ai stil”, reușind încă de atunci să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și îi ține la curent pe admiratori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa,

împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că bruneta le-a povestit urmăritorilor ei că a dorit să-i facă o surpriză soțului său, motiv pentru care a cumpărat bilete la film. Ei bine, însă, aceasta a recunoscut că filmul nu a fost ales cu atenție, căci și-a dat seama pe parcursul difuzării că era vorba despre un avion care aterizează forțat, ceea ce i-a dat o stare de neliniște.

”Nu știu de ce am venit la acest film, și așa făceam atac de panică în avion. Mai stau pe la baie și îmi admir treningul până una alta. După ce că eram traumatizată cu zborurile, nu știu de am venit la acest film. De obicei, fac lucrurile astea fără să îmi dau seama și le regret mai târziu”, a spus Larisa, în cadrul unui InstaStory.

Larisa Udilă își dorește să devină mamă de fată

Larisa Udilă este deja mămica unui băiețel, Milan, de care este tare mândră. Deși mereu și-a dorit să fie mamă de băiat, în prezent, de când fiul ei a apărut în viața sa, aceasta se gândește serios să devină părinte și a doua oară, însă de fetiță.

„Nu, mi-aș dori o fetiță pentru că eu dintotdeauna, cei care mă cunosc, știu că mi-am dorit băieți, mi-am dorit numai băieți. Am zis că eu niciodată nu o să am fată. Acum, când am băiat, îmi dau seama că ar trebui să fac și o fată pentru că soțul meu practic nu o să aibă un copil, pentru că băiatul vrea doar la mine”, a spus Larisa Udilă, pentru Cancan.ro.