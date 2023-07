Larisa Udilă s-a întors de urgență din vacanță! Ce s-a întâmplat cu vedeta și familia ei: „Din nou Dumnezeu ne cheamă acasă”

In articol:

Larisa Udilă este foarte activă în mediul online și mereu împărtășește cu fanii ei experiențele de care are parte, fie că sunt plăcute sau neplăcute. Se pare că în ultimul timp, vedeta nu prea are noroc să se bucure de vacanțele în care pleacă.

Larisa Udilă, nevoită să se întoarcă mai repede din vacanță

Ce s-a întâmplat de data aceasta cu Larisa și familia ei?

Larisa Udilă își ține fanii la curent cu toate peripețiile pe care le întâmpină în viața de zi cu zi. După ce în urmă cu ceva timp, când se întorcea dintr-o vacanță, nu a putut să intre în țară din cauza unei furtuni, acum a avut parte de un nou incident, tot într-o vacanță. Larisa se afla în Italia, alături de soțul și fiul ei, unde plănuiau să stea aproximativ o lună, însă aceasta și-a anunțat fanii de pe Instagram că au fost nevoiți să se întoarcă în țară după doar opt zile. Vedeta a dat de înțeles că nu trece printr-o perioadă tocmai bună, dar nu a menționat care este motivul pentru care escapada lor s-a sfârșit mult mai devreme decât plănuiseră.

„O lună de vacanță s-a sfârșit după 8 zile pentru că din nou Dumnezeu ne cheamă acasă...Nu știu exact de ce s-a întâmplat asta deja pentru a doua oară anul acesta. Nu prea am cuvinte, revin când mă simt mai bine. Vă iubesc, să știți!”, a scris Larisa Udilă pe Instagram.

Este a doua oară când Larisa Udilă întâmpină probleme în vacanță

În urmă cu ceva timp, bruneta și soțul ei au mai avut parte de o întâmplare neplăcută într-o vacanță, care i-a lăsat cu un gust amar. Plecau din Turcia în momentul în care, la ieșirea din țară, o furtună puternică le-a stricat toate planurile. Larisa Udilă povestea, la acea vreme, că au fost nevoiți să facă cale întoarsă, pentru că nu s-au simțit în siguranță.

„După 2 ore de plâns isteric. Știți că vă spuneam că am 2 mari frici în viața mea: avionul și fulgerele. Ne-am întors înapoi în Turcia, după ce am trecut de vamă la vreo 30 de minute a început o furtună de nu vedeai la un metru în față+ fulgere. Nu ne-am oprit în Bulgaria pentru că nu ne simțeam în siguranță și pentru că era prea departe hotelul. Toate mașinile ori opreau, ori întorceau. Nu am avut putere să filmez pentru că tremuram”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o atunci pe InstaStory.