Laura Cosoi, petrecere de zile mari pentru aniversarea fiicei sale celei mari! Rita va împlini 4 ani: „I-am aniversat ziua Ritei in avans”

In articol:

Laura Cosoi și-a sărbătorit ieri fiica cea mare, Rita. Micuța va împlini 4 anișori și, chiar dacă mai sunt circa 2 săptămâni până la ziua sa de naștere, părinții ei au decis să o sărbătorească în avans. Motivul pentru care a făcut acest lucru l-a dezvăluit în cadrul unei postări speciale, pe care a făcut-o cu această ocazie.

Laura Cosoi are termenul nașterii chiar pe 11 iunie, adică ziua în care s-a născut și fetița ei cea mare, Rita, așa că actrița a decis să nu mai aștepte și să o serbeze pe cea mica acum, pentru a se asigura că petrecerea va avea loc fără să fie nevoit să nască în aceeași zi.

Citeste si: Laura Cosoi se întoarce în televiziune! Viitoarea mămică are planuri mari pentru cariera sa: "În momentul acesta, am o ofertă"

Laura Cosoi și-a serbat fiica cea mare

Așadar, Laura Cosoi și-a invitat toți prietenii apropiați la ziua de naștere a fetiței sale și au organizat o petrecere ca la carte. De la petrecere nu au putut lipsi Adela Popescu alături de cei trei băieței ai ei. Cele două familii au o relație specială.

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Laura Cosoi a avut grijă ca fiica ei cea mare să aibă o zi de naștere perfecta. A postat în mediul online câteva imagini de le petrecere, arătându-le fanilor ei că au avut parte de o zi minunată. Cu această ocazie, viitoarea mămică a scris în mediul online un mesaj foarte emoționant pentru fetița ei.

Citeste si: ”Nu mă primește acasă!” Gina Pistol i-a spus-o clar lui Smiley! Gestul pe care nu l-a trecut cu vederea

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de lauracosoi (@lauracosoi)

„I-am aniversat ziua Ritei in avans, tocmai pentru ca surioara din burtica are “due date” nu doar in iunie, luna in care a venit Rita pe lume, ci si fix in aceeasi zi. Ce sanse sa fi fost?! 🤣 Ei bine, poate nu nasc chiar pe 11 iunie, am sa ma abtin, daca pot, dar cum vrea Dumnezeu! Asadar, ne-am strans cu mic si mare in curtea casei si am sarbatorit minunea noastra draga, care a stiu perfect ce isi doreste. O aniversare cu 🦄🦄🦄 La un moment dat, Rita mi-a pregatit un mic dejun, de jucarie si mi-a spus ca ma iubeste, reproducand scena din povestea testoasei “Franklin”. A fost felul ei in care ne-a multumit pentru ziua asta minunata, pentru soare si limonada, pentru balonele de sapun si unicorni, pentru jocuri si muzica, pentru emotiile care aproape ca au coplesit-o cand i s-a cantat “La multi ani”, de fata cu toti prietenii ei 🦄 Priveam in jur si ma gandeam cat de pura si de magica este copilaria si ce norocosi suntem sa le fim alaturi 🤍Multumim, Rita buna! Esti copilul nostru Pace 🤍”, a scris Laura Cosoi pe rețelele de socializare.

De asemenea, cu numai câteva zile în urmă, Laura Cosoi și partenerul său au mai sărbătorit un eveniment important din viața lor, respectiv 10 ani de când formează un cuplu.