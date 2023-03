Laurei Cosoi nu-i este rușine că a pozat în revistele pentru adulți! Blondina vrea să pună pozele la loc de cinste: „Nu am niciun fel de regret”

In articol:

Chiar dacă acum este mama a trei copii și o soție dedicată, Laura Cosoi nu a uitat niciodată de perioada în care era la început de carieră. În urmă cu câțiva ani, aceasta a apărut în paginile unei reviste dedicate bărbaților, fiind fotografiată nud și în diferite ipostaze incendiare pe care acum nu le regretă absolut deloc.

Ba chiar a luat-o decizie total neașteptată în ceea ce privește acest lucru.

Laura Cosoi, hotărâtă să își înrămeze pozele nud

Recent, blondina a făcut o dezvăluire neașteptată. Mai exact, actrița a mărturisit că are de gând ca în curând să înrămeze toate coperțile revistelor pentru adulți în care a pozat, deoarece este foarte mândră de acest lucru. Vedeta a mai mărturisit că dacă ar putea să dea timpul înapoi, nu ar schimba absolut nimic din viața și cariera sa.

„Sunt atât de mândră că acum intenționez să înrămez toate coperțile pe care le-am făcut. Nu e un subiect tabu pentru mine, eu mi-am dorit foarte mult acel pictorial, a ieșit foarte bine, sunt foarte mândră de ce-am făcut, n-aș da timpul înapoi să schimb absolut nimic. Nu am niciun fel de regret. Și acum, nu știu dacă le-aș repeta, că nu mai e momentul. Dar în viață e fain să faci lucruri pe care să ți le asumi, să ai încredere în tine, să îți dea încredere dacă nu ai. Și sunt OK, deci nu cred că am vreun regret. Nu mă jenez absolut deloc.”, a declarat Laura Cosoi, potrivit Cancan.

Laura Cosoi, despre vacanțele cu trei copii

Laura Cosoi trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și sunt părinții a trei copii minunați. Nu este un secret faptul că atât actrița, cât și partenerul ei de viață sunt pasionați de călătorii, iar acest lucru pare că l-au insuflat și celor mici.

Cuplul și-a obișnuit fetițele încă de la vârste fragede cu călătoriile și zborurile, astfel, toți 5 adoră să viziteze locuri noi și să vadă lumea, cu toate frumusețile sale. De această dată, familia vedetei a ales să se relaxeze într-un loc desprins din paradis, mai exact Bali. Într-o postare pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a vorbit despre vacanțele cu trei copii, care sunt o provocare pentru ea.

„ Călătoriile cu copiii nu sunt despre relaxare la soare (mai mult de 10 minute și uneori nici atât), despre mâncatul la masă în liniște și pace, program pe care să-l ai cum l-ai stabilit (în mare parte), ci mai ales despre disponibilitate, acceptare, descoperire, răbdare, înțelegere, empatie, compasiune, iubire. Cred că lângă copiii noștri chiar devenim variantele noastre cele mai bune. Bineînțeles, asta după ce ne tăvălim de câteva ori prin foc și simțim că renaștem ca pasarea Phoenix ori de câte ori ne înghițim cuvintele și „apucăturile” care ne vin de nu știu unde. Dar și dacă reușim este ca și cum nu am căzut dintr-un rollercoster nebun, care merge cu viteza luminii, fără centura și în care am stat mai mult cu capul în jos. Deci, una peste alta, viața cu copii e chiar frumoasă.”, a transmis Laura Cosoi pe rețelele de socializare.