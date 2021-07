Laurențiu Reghcampf, prima apariție după ce s-a mutat în Bănie. Ce spune celebrul antrenor despre relația dintre el și Gigi Becali, după ce a ales să antreneze Universitatea Craiova

Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Captură Video] 18:11, iul 27, 2021 Autor: Cristina Ionela

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial de reprezentanții Universității Craiova, în calitate de antrenor principal. Soțul sexy-impresarei, Anamaria Prodan, este noul tehnician de pe banca celei mai iubite echipe de fotbal din Oltenia. Acesta a făcut declarații, la conferința de presă de prezentare a lui, organizată de către conducerea echipei.

” Sunt foarte bucuros ca va reintalnesc cu multi dintre voi. Imi cer scuze ca nu am raspuns tuturor mesajelor, mai ales oamenilor din presa. Stiti ca nu sunt prea darnic in interviuri sau aparitii. Este o experienta mare, este un club mare care isi doreste ce imi doresc si eu, castigarea campionatului...

Relatia dintre mine si patronul Universității Craiova este o relatie veche. Suntem prieteni, discutam mereu despre ceea ce se intampla la echipa. In perioada in care am antrenat in Arabia Saudita, l-am avut si pe Mitrita acolo, stiti Mitrita este apropiat de Mihai Rotaru. Echipe care isi doresc sa castige campionate si trofee nu au timp, nu au rabdare. Fanii sunt intotdeauna cei care preseaza. Ne-am inteles, am batut palma, suntem impreuna pentru urmatorii doi ani de zile”, a mărturisit Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf[Sursa foto: Facebook]

Laurențiu Reghecampf, despre relația cu Gigi Becali

Celebrul antrenor de fotbal a fost întrebat de către jurnaliștii, prezenți la conferința de presă, despre relația lui cu Adrian Mutu, ținând cont că cei doi antrenează două echipe rivale din Craiova. Ei bine, Reghecampf nu a ezitat să răspundă: ” Cand vom juca momentul respectiv, cu siguranta fiecare dintre noi isi va dori sa castige. In afara terenului relatia dintre noi o sa fie aceeasi, nu o sa se schimbe cu nimic. El isi doreste sa aiba rezultate cu echipa lui, eu cu echipa mea. Aseara era foarte euforic ca a reusit sa castige un meci foarte greu si il felicit”, a spus Laurentiu Reghecampf despre relația cu Adrian Mutu, antrenorul FCU Craiova.

Cât despre Gigi Becali, Reghecampf a dezvăluit că încă nu a vorbit cu el despre decizia de a antrena la Universitatea Craiova. ” Nu, n-am vorbit, dar o sa vorbesc si cu dansul, probabil, in viitorul apropiat”, a mai spus despre Gigi Becali.

Întrebat de ce n-a mers la FCSB, Reghecampf a punctat că: ”Ce mai conteaza? Sunt la Craiova si ma bucur”.