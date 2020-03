Fiul de 11 ani al lui Gabriel Lăutaru, fost solist al trupei Boombastic, a fost otrăvit de unul din colegii lui, conform interpretului. Micuțului i s-a pus dezinfectant de mâini în sticla de apă, substanță pe care băiatul a ingerat-o și a ajuns la spital. Polițiștii de la secția 25 au început cercetările în acest caz, iar ieri dimineață au mers la școala unde a avut loc incidentul.

Citeste si: Prima reacție a directoarei școlii în care fiul lui Gabriel de la Boombastic a fost otrăvit! Poliția a început ancheta și a mers la unitatea de învățământ | EXCLUSIV

Citeste si: Laurette vorbește despre rasism! Umilințele cumplite la care a fost supusă!

Laurette, contactată de WOWbiz.ro, ne-a spus, revoltată, că deja fenomentul de bullying a ajuns la cote alarmante în școlile din România. ”Este absolut șocant, copilul a fost la un pas de moarte! Am înlemnit când am citit ce s-a întâmplat. Este grav că lucrurile astea se întâmplă din ce în ce mai des. Eu am făcut tot ce mi-a stat în puteri să atrag atenția, fiica mea a fost abuzată, a fost victima unei acțiuni de tip bullying pentru că este mulatră. Serena suferă și acum, nu vă pot explica ce este în sufletul meu, ca mamă, când o văd suferind.

Iar lucrurile astea vor rămâne, undeva, în suflețelul lor, ca niște răni care nu se închid. Vă dați seama prin ce trece băiețelul acela otrăvit de colegii lui? Nici nu pot să mă gândesc. Sunt dezgustată, șocată, scârbită de ce se petrece în unele școli. Și mă deranjează că autoritățile sunt total depășite, reacțiile lor sunt întârziate sau inexistente. Păi copilul a ajuns la urgențe acum o săptămână și, dacă nu scriați, se mai sesiza cineva? Sau făceau cei din școală cum am pățit eu, vreo petiție să plece copilul agresat de acolo?”, ne-a spus, revoltată până la lacrimi, Laurette.

Victimă a bullying-ului! Fiul lui Gabriel Lăutaru a fost otrăvit la școală

Fiul fostului solist al trupei Boombastic a fost otrăvit de unul dintre colegii lui din clasa a V-a, vineri, într-o pauză. Gabriel Lăutaru a povestit pentru WOWbiz.ro că băiatul său este o victimă a bullying-ului și că de mai multe ori i s-a umblat în ghiozdan și i s-au furat sandwich-urile. De data aceasta, gluma a mers însă mult prea departe.

”I s-a scos sticla cu apă din ghiozdan și i-au turnat dezinfectant peste apă. Apoi i-au pus sticla pe birou, iar când D. s-a întors din pauză a luat o înghițitură mare. După câteva minute, a început să simtă dureri abdominale și arsuri pe piept”, a povestit tatăl băiatului. Gabriel Lăutaru spune că fiul său a fost văzut de profesoara de matematică, iar aceasta l-a trimis urgent la cabinetul medical. Acolo nu se afla însă nimeni, iar băiatul a făcut un atac de panică și și-a sunat părinții. Mama lui a ajuns la școală imediat și a apelat serviciul de urgență 112. D. și mama lui au ajuns imediat la spital, unde au fost internați.

Laurette, mărturii sfâșietoare despre ce se întâmplă cu fetița ei! "Tresare din somn de frică"

În toamna anului trecut, Serena, fetița lui laurette, a fost victima unui atac rasist, ea fiind bătută de un coleg de școală și a rămas fără un dinte în urma experienței. Laurette, normal, a mers la școală, a stat de vorbă cu profesorii și cu conducerea instituției, dar și cu părintele copilului care a împins-o pe fiica ei, dar nimeni nu a băgat-o în seamă. Ba mai mult, părintele agresorului a fost și el agresiv și, susține Laurette, a folosit la rândul lui cuvinte urâte la adresa ei și a fiicei sale. "Am plâns acolo 40 de minute împreună cu fetiţa mea. Fetiţa trece printr-o traumă. Ea nu vrea să mai meargă la şcoală acum. A fost împinsă de un coleg. Are nopţi în care tresare din somn de frică. Tatăl acestui copil şi-a bătut joc de mine. M-a umilit, m-a luat peste picior, mi-a vorbit foarte urât. Mi-a râs în faţă”, a declarat Laurette care, acum, și-a mutat fetița de la respectiva școală și a dus-o la psiholog.