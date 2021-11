Lavinia Pârva, dezvăluiri fără perdea! De la ce pornesc cel mai adesea discuțiile cu Ștefan Bănică Jr.: „E bombă cu ceas”

In articol:

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. formează unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Încearcă să-și țină relația departe de lumina reflectoarelor și rare sunt ocaziile în care vorbesc despre ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise.

În cel mai recent interviu acordat, Lavinia Pârva a povestit care este motivul de la care adesea artistul are câte ceva să-i reproșeze. Mai mult, aceasta a povestit și cum a fost perioada de carantină, pe care au trebuit să o petreacă împreună, ca familie, alături de fiul lor. Iată cum le-a schimbat relația aceasta experiență!

Lavinia Pârva dă tot din casă: „ E mai greu, pentru că am ales o cale mai grea”

Lavinia Pârva spune că adesea Ștefan Bănică Jr. are de comentat la adresa ei în contextul în care aceasta alege să-l educe pe fiul lor. Artistul este de părere că soția lui îi permite prea multe celui mic și că nu impune un set de reguli. Pe de altă parte, Lavinia Pârva spune că are situația sub control și ceea ce face în prezent îl va ajuta pe fiul ei să crească ca fiind un tânăr ce nu se teme de necunoscut.

Cât despre perioada carantinei, cei trei au petrecut clipe minunate împreună și întreaga experiență i-a apropiat cu atât mai mult și i-a făcut mai puternici ca niciodată.

„Îmi reproșează că sunt mult prea permisivă și mult prea blândă cu fiul meu. Ăsta mic e bombă cu ceas și eu îl las să facă multe lucruri. El vine zice: «Nu avem reguli». Avem reguli, dar nu avem multe NU. Eu nu-i interzic lucruri și-l las să încerce și să experimenteze, fiind lângă el să nu pățească ceva. E mai greu, pentru că am ales o cale mai grea, pentru că trebuie să ai timp și răbdare.

Prefer așa, decât să am un copil crispat. Nu prea ne reproșăm așa lucruri. În pandemie au fost niște momente în care am stat chiar mult împreună, am stat și cu cel mic. A fost chiar în regulă. Unii s-au despărțit, dar pe noi ne-a ajutat să ne apropiem și mai mult. E foarte important ca partenerul tău să te facă să râzi. E o nebunie la noi, pentru că nu ai cum să stai supărat”, a declarat Lavinia Pârva într-o emisiune TV.