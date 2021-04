Lavinia Pîrva, declarații neașteptate despre fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr! Ce a putut spune despre Violeta

In articol:

Lavinia Pîrva a vorbit despre fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. Ce a putut spune despre Violeta?

Lavinia Pîrva, declarații despre fiica lui Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva formează o relație la momentul actual cu Ștefan Bănică Jr.

Cei doi artiști au împreună un băiețel, care le face viața mult mai frumoasă. În cadrul unui interviu, frumoasa brunetă a vorbit despre Ștefan în rolul de tată, dar și despre cum decurge această perioadă cu micuțul Alexandru.

„Alexandru semănă cu Ștefan când era mic. E blond, noi suntem bruneți amândoi. Eu sunt o mamă relaxată, l-am lăsat să mai și cadă. Îl las să experimenteze. Acum, la doi ani, urcă scările, n-are treabă. Ștefan e mai exigent și mai panicat. Îi e frică să nu cadă, să nu se lovească”, a povestit Lavinia, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

În continuare, Lavinia Pîrva a mai vorbit și despre ceilalți copii ai soțului ei.

Despre Violeta și Radu, artista spune că sunt extrem de talentați. Ba chiar mai mult, despre fata Andreei Marin cu Ștefan are doar cuvinte de laudă. Că este superbă, foarte talentată și că fiul ei are cu siguranță de la cine învăță.

„Cu frații lui mai mari se înțelege foarte bine. E o diferență de vârstă între ei. Violeta e superbă, e foarte talentată, cântă, compune. Sunt niște copii foarte reușiți, talentați. Ăsta mic are de la cine învăța”, a adăugat soția lui Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva[Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică divorțează?!

În urmă cu doar câteva luni, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr.

s-au gândit la divorț. Toată această idee a pornit de la faptul că artista a fost surprinsă fără verigheta pe deget. La scurt timp, a clarificat totul pe contul său de Instagram.

”Si iata cum vuieste presa că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. 😂😂😂La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul,căci nici ea,instanța sărăcuța alta treabă nu are! Doamne mare ți-e gradina!

Cum să ghicesti asa in stele divortul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipseste de pe deget? Hai că de data asta n-ati zis nimic de “surse din anturajul cuplului”, asta mai lipsea 🙂! Voi purtati tot timpul verighetele,nu vă este frică că se lipește covidul de metal😳?

Dragi cetateni, din presă, nu mai sunt subiecte interesante? Alegerile din America, problemele cauzate de pandemie, închiderea piețelor,lipsa locurilor din spitale? Dacă considerați ca acestea sunt lucruri mai puțin importante decât lipsa verighetei( wow!) de pe degetul meu, atunci vă spun ca sa dormiți linistiti!