Lavinia Pîrva, imagini de senzație din Maldive în cel mai sexy costum de baie. Partenera lui Ștefan Bănică are o siluetă de invidiat / FOTO

Lavinia Pîrva nu a mai așteptat nicio clipă și, ca majoritatea vedetelor de la noi din țară, a plecat în vacanță într-un loc exotic. A dat uitării temperaturile scăzute de la noi din țară și a plecat alături de partenerul ei de viață, Ștefan Bănică Junior, în Maldive.

Lavinia Pîrva are un trup tras prin inel. În ciuda faptului că este mămică, artitsa se mândrește cu o siluetă de invidiat. Are un băiețel minunat pe nume Alexandru, însă, imediat după naștere, bruneta a decis să revină la silueta suplă.

Lavinia Pîrva a atras toate privirile pe plajă

Lavinia Pîrva este foarte mândră de felul în care arată, așa că nu ezită nicio secundă să posteze pe rețelele de socializare imagini cu ea în costum de baie.

De data aceasta, Lavinia Pîrva s-a fotografiat într-un costum de baie format dintr-o singură piesă de culoarea neagră. Poartă ochelari de soare, semn că vremea este perfectă și are ocazia să se bucure de razele soarelui chiar dacă în țara noastră sunt temperaturi cu minus.

Imaginile au fost foarte apreciate de fani și au stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Kilogramele în plus au dispărut ca prin minune, iar acum frumoasa Lavinia Pîrva nu are decât să se bucure de noua sa siluetă trasă prin inel.

Lavinia Pîrva, mărturisiri despre viața de părinte

Lavinia Pîrva se bucură din plin de micuțul ei. Viața ei și a partenerului său de viață s-a schimbat în mod radical de când a venit pe lume micuțul Alexandru.

Speră să fie o mamă foarte bună și să-i ofere micuțului ei o educație aleasă, valori importante și să-l ajute să devină un om în adevăratul sens al cuvântului.

”Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Aceastăaminune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume”, a mai povestit ea.