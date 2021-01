Lavinia Pîrva, mărturisiri despre viața de mămică: "Niciodată nu am fost mai obosită!"

In articol:

Lavinia Pîrva, mărturisiri despre viața de mămică. Artista trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Lavinia Pîrva a născut în luna mai 2019 un băiețel superb, care i-a schimbat viața complet.

Lavinia Pîrva, mărturisiri despre viața de mămică

Lavinia Pîrva a mărturisit într-o emisiune TV că acum trece prin cea mai frumoasă perioadă

din viața ei, dar niciodată nu s-a simțit mai obosită. Artista se simte norocoasă că o are alături pe mama sa , care o ajută foarte mult în creșterea copilului.

„Eu trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt extrem de fericită și am spus așa, niciodată nu am fost mai obosită, dar nici atât de fericită. Eu cumva mă așteptam să fiu așa ca mamă. Vreau să fiu prietenă cu fiul meu. Vreau să nu pierd nimic din toată evoluția lui. O am și pe mama care mă ajută. Sunt foarte fericită”, a spus Lavinia Pîrva la TV.

Citeste si:Lavinia Pîrva părăsește vila în care locuiește cu Ștefan Bănică

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ruxandra Garofeanu a murit. Este doliu în televiziunea din România - bzi.ro

Artista a fost întrebată dacă se gândește la a doua sarcină, însă a răspuns ferm că nu se gândește la asta acum.

„Nu mă gândesc la asta. Nici nu știu ce o să se mai întâmple în viitor”, a mai spus Lavinia Pîrva.

Citeste si:Ștefan Bănică jr. și Lavinia Pîrva, duet de excepție! Ce au cântat cei doi artiști

Lavinia Pîrva a dezmințit zvonurile despre un posibil divorț

Lavinia Pîrva a pus capăt tuturor zvonurilor apărute în spațiul public, în care se specula că ea și Ștefan Bănică se pregătesc de un divorț.

”Eu n-am purtat verighetă de mult timp, nu e ceva nou! Ștefan are multe inele și atunci poartă și verigheta, eu nu prea port accesorii, în general. Verigheta e în sufletul nostru, nu simt nevoie să mă justific pentru aceste lucruri. Nu divorțez, sunt foarte bine! O am acasă, o port din când în când, dar nu tot timpul, o iubesc, o ador. E un simbol, important este să fie bine în familie, să fie armonie. Verigheta și inelul de logodnă sunt doar așa”, a spus Lavinia Pîrva în cadrul unei emisiuni TV.