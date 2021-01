In articol:

Lavinia Pîrva părăsește vila în care locuiește cu Ștefan Bănică. Vedeta vrea o schimbare în 2021, așa că ea și soțul ei au fost surprinși într-un complex rezidențial, în căutarea unei noi locuințe.

Lavinia Pîrva părăsește vila în care locuiește cu Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva părăsește vila în care locuiește cu Ștefan Bănică. Vedeta și soțul său au vizitat recent un ansamblu rezidențial, semn că sunt în căutarea unei noi locuințe .

Lavinia Pîrva părăsește vila în care locuiește cu Ștefan Bănică[Sursa foto: Instagram]

Ce frumoasă s-a făcut fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr! Zâna a scos-o pe Violeta la cumpărături iar puștoaica a atras toată atenția asupra ei! VIDEO EXCLUSIV

Acum câteva zile, Lavinia Pîrva a fost surprinsă în parcarea unui complez rezidențial din București, iar imediat după ce și-a parcat mașina a mers să se întâlnească, cel mai probabil, cu un agent imobiliar. La câteva minute și-a făcut apariția și cântărețul, care a venit împreună cu fiul său cel mic.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ruxandra Garofeanu a murit. Este doliu în televiziunea din România - bzi.ro

Lavinia Pîrva părăsește vila în care locuiește cu Ștefan Bănică[Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva a dezmințit zvonurile despre un posibil divorț

Lavinia Pîrva a pus capăt tuturor zvonurilor despre divorțul dintre ea și Ștefan Bănică , apărute în spațiul public.

„Și iată cum se vuiește că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verighetă pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța! Mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, altă treabă nu are! Doamne, mare ți-e grădina!”, a reacţionat Lavinia pe Instagram.

Lavinia Pîrva părăsește vila în care locuiește cu Ștefan Bănică[Sursa foto: Instagram]

Citeste si:Andreea Marin, declarații sincere despre relațiile sale din trecut! Prezentatoarea a trecut prin momente dificile: "Nu poţi să clădeşti ceva..."

Vedeta a explicat de ce nu poartă verighetă și a precizat că nu divorțează.

„Eu nu port verigheta. Ştefan are multe inele, iar printre ele este şi verigheta. Cumva, verigheta e în sufletul nostru. Nu divorţez, sunt foarte bine.”, a mai spus Lavinia.