Lavinia Pîrva, o mămică strictă: "Mă mai întâlnesc cu mame prin parc, mă uit la ele și mă întreb: "Cum puteți să faceți asta?"

Viața Laviniei Pîrva s-a schimbat radical de când a devenit mamă. Chiar dacă soțul ei, Ștefan Bănică Jr., a mai experimentat înainte postura de părinte, vedeta s-a confruntat pentru prima oară cu emoții și trăiri care au copleșit-o în totalitate. Recent, în cadrul unei emisiuni tv, frumoasa artistă a povestit cum se descurcă cu cel mic, dar și cât de greu îi este să aibă grijă de el, în condițiile în care nu a vrut să apeleze la bonă.

Lavinia Pîrva, mămică cu normă întreagă

Venirea pe lume a lui Alexandru le-a umplut viața de bucurie Laviniei Pîrva și lui Ștefan Bănică Jr. Cu toate că ambii artiști au fost nevoiți să se ocupe și de carierele lor, aceștia au ales să-și crească singuri copilul, fără ajutorul unei bone.

Bruneta a recunoscut, totuși, că îi este foarte greu să gestioneze uneori situația, așa că apelează la ajutorul bunicilor, pentru a avea grijă de cel mic: "Mă mai întâlnesc cu mame prin parc cu copii și mă uit la ele și mă întreb: "Cum puteți să faceți asta?" Mă uit la copilul meu..cum ar fi să am doi ca ei? Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită. Dar niciodată nu am fost atât de fericită.

Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită. Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei. Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură. Am mai plecat cu el la drum, dar nu știi niciodată dacă o să fie cuminte sau o să aibă o criză.", a declarat Lavia Pîrva, la "Teo Show".

Fiul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică, topit după bunica lui

Lavinia Pîrva a dezvăluit că fiului ei îi face mare plăcere să petreacă timp în compania bunicilor și este topit după mama lui Ștefan Bănică.

Mai mult, artista a povestit că soacra sa vine destul de des să își viziteze nepotul și îi face toate poftele, atunci când este lăsat în grija ei: "Alexandru o adoră pe mama lui Ștefan și trece mai des, se mai joacă cu el. Seara încerc să mai lucrez, iar dacă plec la spectacol stă mama, vine bunica, găsim o soluție. Dar faptul că am stat acasă, nu au fost așa multe evenimente în perioada asta, am lucrat de acasă pe partea cu magazinul...a fost mai simplu.", a mai adăugat Lavinia Pîrva, în cadrul aceleiași emisiuni.