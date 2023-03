Leacul băbesc la care a apelat Emily Burghelea pentru a-și putea alăpta copilul: ”Andrei râde de mine” Puține lume cunoaște această metodă

In articol:

Emily Burghelea are puțin peste 20 de ani, dar deja este o femeie în toată regula, căsătorită, mamă a doi copii, celebră și trecută prin multe momente frumoase, dar și unele mai puțin plăcute.

Din ultima categorie fac parte și zilele pe care, imediat după a doua sarcină, le-a petrecut prin spitale, având atunci probleme și cu alăptarea.

Emily Burghelea pune în aplicare toate leacurile băbești care-i fac bine

Însă, pentru că are o comunitate mare de fani în online, vedeta a găsit, pe lângă ajutorul dat de medici, și leacuri băbești care să o ajute în tot ce înseamnă viața de mămică.

Fiind foarte atentă și grijulie cu cei doi copii ai săi, Emily Burghelea vrea, ca și în cazul Amedei, și pe Damian să îl alăpteze puțin peste un an, căci spune că acest fapt este foarte important pentru bebeluș.

Iar pentru asta, blonda a pus în aplicare ceea ce au îndemnat-o mămicile din jurul ei, care au trecut prin aceeași perioadă. Deși părea sceptică la început, ba chiar nu i se părea deloc plăcut ceea ce făcea, acum Emily și-a schimbat părerea.

Mai concret, pentru o lactație bogată, în ciuda faptului că iubitul ei se amuză pe seama sa, iar consecințele asupra corpului său sunt vizibile, Emily Burghelea a început acum să consume bere.

Și, ca o adevărată consumare de bere, vedeta spune că deja se și văd semnele noii sale plăceri, căci oglinda îi arată că mitul despre burtă făcută de la bere nu este tocmai un mit, ci o realitate.

Iar un alt fapt mai neplăcut este că, deși inițial nu consuma deloc bere, după câteva încercări a ajuns să îi placă gustul, ceea ce, consideră ea, ar putea fi o problemă.

“Să știi că m-am îngrășat. Când am născut, eram slabă moartă. Acum m-am îngrășat de la bere. Mi-au zis niște mămici că berea ajută lactația. Am început să beau bere. Nu îmi plăcea deloc, dar am început să beau o bere, apoi pe a doua și a treia. De la a patra încolo începe să îți placă, asta este marea problemă. Este problematică situația pentru că burta de bere nu este un mit. Acesta este secretul, ca să alăptezi și ca să faci lapte, trebuie să bei bere. Este un leac băbesc, iar mie îmi plac la nebunie leacurile băbești. Andrei râde de mine când mă aude cu aceste lucruri, cu șosete cu oțet și alte lucruri, dar am și eu nebuniile mele”, a spus Emily Burghelea, conform Ego.ro.