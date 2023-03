”Nu a crezut nimeni în noi” Emily Burghelea, mărturisiri neștiute de la începutul relației cu Andrei. Cum au ajuns cei doi să fie de nedespărțit: „Din senin”

In articol:

Emily Burghelea și soțul ei au ajuns să fie un model pentru tinerii îndrăgostiți aflați la început de drum sau pentru cei care încă-și caută iubirea, mulți visând la un partener precum sunt cei doi.

Au început cu stângul relația de iubire, dar cumva destinul i-a readus împreună și acum sunt soț și soție, au doi copii ce le seamănă leit și spun că trăiesc viața la care au visat mereu.

Citește și: Emily Burghelea, în lacrimi! I se rupe sufletul că s-a ajuns în situația asta: „Nu știu în ce direcție s-o apuc”. A observat schimbările în urmă cu o zi, iar de atunci nu mai are pace

Emily Burghelea, mândră de mariajul pe care-l are cu Andrei

Însă, până să ajungă în acest punct, ca-n orice altă relație, și-n cazul lor a fost nevoie de dorință, implicare, muncă și amprenta destinului.

Conform spuselor blondinei, ea a știut din prima clipă că Andrei, așa cum o dovedește acum, are stofă de tată și soț, doar că începutul lor nu a sunat prea promițător.

Chiar și așa, în ciuda situației fiecăruia, a celor din jur care nu le dădeau nici măcar o șansă de a fi împreună și a personalităților diferite, iată că acum, spune fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”, sunt ei doi împotriva lumii și minunile lor, Amedea și Damian.

Privind în urmă, dar și la ceea ce a reușit să facă alături de Andrei, vedeta nu poate decât să se declare mândră și împlinită cu familia ei.

Emily Burghelea, mărturisiri neștiute de la începutul relației cu Andrei [Sursa foto: Instagram]

Citește și: ”Are nevoie de timpul ăsta” Ce decizie a luat Emily Burghelea după ce Amedea a avut prima criză de gelozie față de fratele mai mic. Vedeta a trecut la fapte când a realizat care este problema

Motiv pentru care vine cu un sfat și pentru cei care-și caută iubirea sau sunt pe cale să o piardă. Emily Burghelea spune că intuiția în găsirea sufletului pereche este foarte importantă și că odată avut acest sentiment, ei bine, pentru iubire merită să lupți până în pânzele albe.

”Ce-ar fi viața mea fără tine, baby? Am știut din prima clipă în care te-am văzut că ai potențial de tătic model și nu m-am înșelat! Bonus a fost partea cu soț de nota 10! Părea că ai atâtea pe cap când te-am cunoscut… Nu știai pe unde să mai scoți cămașa și totuși, iată-ne acum, aici, doar noi doi și cei doi copii ai noștri! A fost perfect timing și din senin, ne-am uitat amândoi unul în ochii celuilalt si în același timp am zis că ne dorim o familie! Nu a crezut nimeni în noi atunci, când eram la început, nimeni nu ne dădea șanse, păream destul de diferiți, dar cu toate astea am demonstrat că extremele se atrag, iar când a intervenit iubirea, nimeni și nimic nu a mai putut să ne despartă! E vorba de feeling, de intuiție, dacă simțiți că o persoană este pentru voi, nu ezitați să luptați pentru ea și… pentru iubirea voastră! E posibil ca peste ani să vă uitați în urmă și să vă mulțumiți că nu ați renunțat!”, a scris Emily Burghelea, pe contul ei de Instagram.