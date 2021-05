Legătura incredibilă dintre Andra Mihail de la Chefi la Cutițe și cea mai iubită concurentă de la Survivor România 2021

In articol:

Andra Mihail, în vârstă de 30 de ani, este concurentă la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, în echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Tânăra pasionată de bucătărie are o relație de prietenie cu una dintre vedetele de la Survivor România.

Legătura dintre Andra Mihail de la Chefi la cutițe și Alexandra Stan

Andra Mihail este una dintre cele mai frumoase concurente de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9. Deși a activat în sistemul bugetar, puține persoane știu că tânăra nu a fost departe niciodată de lumea mondenă.

Ea este una dintre cele mai bune prietene ale Alexandrei Stan, fostă concurentă de la Survivor România, sezonul 2. Pe rețelele sociale, cele două apar împreună la petreceri aniversare, iar din fotografii se observă cu ochiul liber că sunt foarte apropiate.

Andra Mihail de la Chefi la cutițe și Alexandra Stan

Andra Mihail și Alexandra Stan

Cine este Andra Mihail de la Chefi la cuțite 2021

Andra Mihail locuiește în Constanța și este antreprenor. Tânăra a fost funcționar public până acum 3 ani, însă a renunțat pentru că a considerat că meseria nu i se potrivește.

„Sunt fost funcționar public. De ceva timp, mă ocup cu niște afaceri prin Constanța, pe timp de vară. Am fost funcționar public pe la 27 de ani. Am lucrat pe două compartimente: fonduri europene și administrarea domeniului public și privat. Începusem să mă plictisesc. Mi-am dat seama că job-ul ăsta nu este pentru mine. Doi ani am lucrat”, a povestit Andra Mihail, în audiții la Chefi la cuțite.

Concurenta este pasionată de bucătărie de la vârsta de 20 de ani și vrea să învețe meserie de la cei trei jurați. Ea a venit la Chefi la cuțite pentru a-l cuceri pe chef Cătălin Scărlătescu și a reușit să-i atragă atenția cu o rețetă simplă în audiții. „Pe Cătălin Scărlătescu aș vrea să-l impresionez.(...) Aerul ăla sărat își spune cuvântul. Suntem amândoi de la mare. Și eu sunt singură. Cred că ne potrivim acolo”, spunea tânăra, în audițiile sezonului 9.

Andra Mihail a ajuns în echipa mov și se luptă pentru Marele Premiu de 30.000 de euro. „Hai că am făcut-o și pe asta”. La momentul respectiv doar visam să port această tunică, dorința era atât de mare încât parcă nu puteam să o spun cu voce tare. Au fost mii de concurenți în audiții și sute în bootcamp. Realizez că toți cei care facem parte din echipe avem ceva special, se numește determinare, ambiție, dorința și pasiune”, scria tânăra pe Instagram, după ce a reușit să ajungă în echipe.