Bianca de la Puterea Dragostei se află în atenția tuturor, de când a izbucnit scandalul de la emisiune în care concurenta a fost ținta tuturor, după ce o serie de imagini din trecutul ei o arătau în ipostaze rușinoase la videochat.

Profitând de popularitatea tinerei, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, Tristan Tate, împreună cu fratele lui, Cobra Tate, au luat legătura cu concurenta și i-au făcut o ofertă.

Aceștia i-au propus să facă un concurs de tip giveaway pe pagina ei de instagram urmărită deja de sute de mii de utilizatori. Astfel, internauții, aveau șansa să câștige un iphone11, dacă își lăsau numele în comentarii și dădeau follow conturilor de instagram ale fraților Tate.Practic, frații Tate, au plătit-o pe Bianca pentru a-și rezerva spațiul publicitar pe pagina ei de Instagram, iar astfel, cei doi, având ocazia să-și mai facă puțină publicitate.

Bianca de la Puterea Dragostei, mărturisire sinceră despre perioada de videochat: "Îmi este mie greață de mine, nu sunt mândră"

Bianca de la Puterea Dragostei a stat de vorbă cu fanii ei într-un vlog special făcut pentru a clarifica ultimele controverse din viața ei.

Bianca a vorbit despre imaginile cu ea din perioada în care avea 17 ani și făcea videochat împreună cu iubitul ei de atunci.

Cu sinceritate, concurenta a spus că nu se simte mândră de ceea ce a făcut, dar se simte mândră de omul care a devenit în prezent.

"Sunt încă aici, nu m-am sinucis, nu am plecat, nu am fugit, sunt în continuare aici. M-au încurajat foarte mult comentariile voastre. Sunt oameni care au înțeles ce s-a întâmplat, fără ca eu să spun ceva. Dar vă sunt datoare cu niște explicații. Unii dintre voi consideră că nu sunt omul acela pe care l-ați cunoscut. Sunt același om, iar mulți dintre voi nu sunteți conștienți că atunci când am venit în emisiune aveam 19 ani.

Ați observat că nu sunt un copil normal, ci mult mai maturizat. Greutățile vieții m-au adus în acea stare, la acea gândire. Nu am putut să îmi expun viața în totalitate, deși mi-a fost expusă fără să vreau.

Tot ce mi s-a întâmplat m-a întărit.

În urmă cu o oră voiam să îmi pregătesc bagajul și să plec. Am vrut să fug cât de departe puteam și să nu ies din casă multe zile, fiindcă mă simțeam rușinată.

În primul rând, nu m-am prostituat. În al doilea rând nu am avut nimic de câștigat din asta. Nu am avut niciun ban, nu am fost în vacanțe de lux, nu am reușit să îmi plătesc chiria. Nu am reușit nimic, pentru că au fost două săptămâni în care am făcut asta.Dacă el a încercat acum să îmi facă rău, nu a reușit. M-a făcut char mai puternică.Nu sunt mândră de ce am făcut atunci, sunt dezamăgită. Omul din prezent nu agreează un astfel de comportament.

Uitându-mă la mine, îmi este mie greață de mine, nu sunt mândră. Dar sunt mândră de ce am devenit acum.

Mă cunoașteți și ați observat ce fel de om sunt...

Așa că justificarea mea a ceea ce am făcut...nu vreau să dau vina pe nimeni. Dar vreau să luați în calcul faptul că eram un copil. Eu aveam 17 ani și el avea 24 de ani. Am vrut și în acea perioadă să fiu iubită...și să devin și ceea ce sunt acum. Nu cunoscută, ci un copil care să se poată descurca fără părinți. Pentru că părinții mei sunt mai în vârstă și mai am și 3 frați mai mari", a mai spus ea.