Legătura nebănuită dintre Marcela Fota și Claudia Ghițulescu. Puțini știau asta despre cele două artiste: "Am dormit câțiva ani în același pat"

Marcela Fota și Claudia Ghițulescu sunt două dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară România. Se bucură de notorietate și sunt nelipsite din lumina reflectoarelor, dar puțini știu că între ele există o legătură strânsă.

Marcela Fota și Claudia Ghițulescu sunt verișoare

Marcela Fota și Claudia Ghițulescu apar de ani buni pe micile ecrane și chiar cântă împreună în cadrul acelorași evenimente, însă nu mulți știu că cele două artiste sunt, pe lângă colege de breaslă, și verișoare.

Ba mai mult, chiar au copilărit împreună o perioadă bună, alături de sora Marcelei, Mariana Ionescu Căpitănescu: "Cu Marcela am copilărit, când am început să merg la bunicii din partea mamei dormeam cu Marcela, mergeam la bal, stăteam seara la poartă pentru că se făcea foc și ne strângeam acolo și povesteam. Când a venit Marcela în Craiova a locuit la părinții mei și am dormit câțiva ani în același pat amândouă, iar Mariana era cea care ne îndruma cu muzica." , a povestit Claudia Ghițulescu, în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro.

Marcela Fota și sora ei, Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Instagram]

Claudia Ghițulescu, o copilărie de poveste

Claudia Ghițulescu își aduce aminte cu drag de anii copilăriei. Artista a dezvăluit că a fost fetiță norocoasă, căci a putut să se bucure de viața la țară, la bunici. Cât despre boacănele pe care le făcea atunci când era mică, cântăreața susține că nu erau prea multe, căci era o fire liniștită: "Copilăria mea a fost frumoasă, m-am născut în Craiova dar am avut bucuria să văd cum este și la bunici, la Dănciulești. Știu că la bunici aveam voie să fac ce vreau, să mă plimb pe unde vreau, pe la toate neamurile pentru că erau mai liniștiți, viața la țară era fără stres.

Eram iubită de ambii părinți, dar și de rude. Mereu râdeam și eram destul de cuminte și pentru asta toți mă îndrăgeau. N-am simțit nicio diferență între mama și tata la sentimente.", a mai spus Claudia Ghițulescu, pentru sursa citată.

Claudia Ghițulescu [Sursa foto: Instagram]