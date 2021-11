Claudia Ghițulescu și-a spus părerea referitoare la așa-zisul conflict dintre Niculina Stoican și regretatul Petrică Mîțu Stoian: ”Nu i-am văzut să își poarte râcă”

In articol:

Claudia Ghițulescu a reacționat, în urma zvonurilor legate de un așa-zis conflict care ar fi avut loc între Niculina Stoican și regretatul artist, Petrică Mîțu Stoican. Claudia era apropiată de cântărețul de muzică populară, pentru că de multe ori a împărțit scena cu el.

Artista a mărturisit că a interacționat cu amândoi, atât cu Mîțu Stoian, cât și cu Niculina Stoican și susține că niciodată nu ar fi văzut tensiuni între ei.

„ L-am cunoscut pe Petrică Mîțu Stoian, doar a cântat la nunta mea, în urmă cu trei ani. Era un om cu totul deosebit. Legat de ce se întâmplă acum, pot să spun că oamenii vor să vadă doar răul. Nu cunosc detalii despre ce s-a întâmplat la ansamblul Niculinei, dar eu niciodată nu i-am văzut să își poarte râcă”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru FANATIK.

Ce spune Claudia Ghițulescu despre cearta dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican

Claudia Ghițulescu și-a spus părerea și despre conflictul dintre Niculina și Olguța, unde cea din urmă ar fi acuzat-o pe cântăreața din Mehedinți că i-a cântat câteva melodii. Ei bine, Claudia vede totul cu alți ochi și spune că ea nu ar avea nicio problemă că alți artiști să-i cânte melodiile.

„ Eu îmi dau toate piesele. De ce să nu pot ajuta? Nu am probleme din astea. Am dat inclusiv negative la cântărețe mai tinere. Nu toată lumea are posibilități. E bine să ne ajutăm între noi, nu să ne punem piedici. Nu mai câștigăm nici noi, din generația actuală. E normal să ajuți. Acum se scormonesc tot felul de lucruri”, a mai spus cântăreața, pentru sursa citată mai sus.

