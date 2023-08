Legătura nebănuită dintre Monica Tatoiu și familia lui Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai! Femeia de afaceri a făcut o serie de dezvăluiri incredibile: „Tatăl lui amenința că ne omoară”

In articol:

Cazul șoferului de doar 19 ani care a provocat un accident teribil în stațiunea 2 Mai a șocat o țară întreagă. Din nefericire, doi tineri și-au pierdut viața din cauza impactului puternic.

Vlad Pascu a atras atenția, întrucât conducea haotic, motiv pentru care trecătorii au sunat imediat la 112, însă, din nefericire, pentru cei doi tineri a fost deja prea târziu.

Acum, Monica Tatoiu face dezvăluiri incredibile în legătură cu acest caz terifiant. Mai precis, vedeta spune că știe foarte multe detalii despre familia lui Vlad Pascu, ba mai mult decât atât, ar fi fost și amenințată de către tatăl acestuia.

Monica Tatoiu, dezvăluiri incredibile despre legătura sa cu familia lui Vlad Pascu

Tragedia de la 2 Mai a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte din țara noastră, mai ales că s-a dovedit că Vlad Pascu, autorul accidentului, consumase stupefiante.

Monica Tatoiu a vorbit recent despre acest subiect, mărturisind că în urmă cu mai mulți ani, tatăl acestuia a amenințat-o cu moartea.

Mai mult, spune că atitudinea tânărului este trasă la indigo cu atitudinea pe care o avea și tatăl său în trecut, ceea ce o îngrijorează pe femeia de afaceri.

Se pare că vedeta avut mai multe procese cu familia acestuia deoarece Monica Tatoiu ar fi vrut să salveze un parc din Capitală pe care voia să pună stăpânire tatăl acestuia.

„Îl știu de când era mic, avea 3-4 ani. Tatăl lui amenința că ne omoară, că ne face, că ne drege cu el de mână. Avea exact aceeași coafură, aceeași atitudine pe care o are copilul acum. Ne amenința pentru că îl împiedicam să pună mâna pe pepiniera Bucureștiului. Voiam să salvăm un parc, niște copaci, niște păsări. Am avut trei sau patru ani procese cu el. Soțul meu s-a îmbolnăvit grav atunci. Până la urmă l-a dovedit, dar atenție! Acest om, tatăl acestui copil… copilul nu are nicio vină”, a spus Monica Tatoiu în cadrul unei emisiuni TV.

Monica Tatoiu, îngrijorată de finalizarea acestui caz

Monica Tatoiu spune că tatăl băiatului de doar 19 ani conduce afaceri de milioane de euro, motiv pentru care și numeroase relații. Tocmai de aceea, femeia de afaceri este îngrijorată de faptul că acest lucru s-ar putea să aibă un impact major în ceea ce privește acest caz, în ciuda faptului că doi tineri și-au pierdut viața în teribilul accident.

„ Tatăl acestui copil a încheiat o afacere de 17 milioane de euro cu bani cash în fața unui notar care ulterior, în 2017, a fost trimis în judecată și condamnat. Am trimis documente la spălarea banilor și nimeni nu s-a deranjat. Nu ne punem întrebări că acești părinți au niște relații care îl vor salva pe acest copil de pușcărie? Și nu-i interesează de cei doi copii morți? Trăim într-o țară înfiorătoare. Acești oameni au ucis doi copii prin copilul lor și și-au ucis și copilul”, a mai spus Monica Tatoiu pentru aceeași sursă.