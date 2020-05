Legătura dintre Bianca de la Puterea Dragostei și Bogdan Vlădău

In articol:

Bianca Comănici și Berna de la Puterea Dragostei au făcut un vlog prin care s-au provocat una pe altă să spună SMASH sau PASS anumitor bărbați. Cele două au avut păreri diferite asupra unor presonalități masculine de la noi din țară și nu numai. Însă Bianca a dezvăluit și un detaliu important mai puțin cunoscut de lume.

Legătura neștiută dintre Bianca de la Puterea Dragostei și Bogdan Vlădău. Detaliul a fost dezvăluit chiar de ea

Înainte de a începe joculețul propriu zis, Bianca a dezvăluit că s-a insiprat de la Livian cu acest vlog. El, împreună cu Philip au făcut primii această serie de SMASH or PASS.

„Am văzut la băieți și nu vrem să facem geloși băieții. Noi nu din gelozie facem, noi facem pentru că vrem și noi să le dăm și noi peste nas. Fără supărere, nu aveți de ce să supărați pentru că noi o să fim sincere și suntem conștiente că nu o să avem niciodată treabă cu băieții respectivi”, au spus cele două concurente de la Puterea Dragostei.

Citeste si: Puterea dragostei 29 mai. Livian a părăsit emisiunea nervos: „Te las! S-a încheiat!

Printre bărbații pe care Berna i-a prezentat Biancăi se numără Dorian Popa, Liviu Vârciu, Robert Pattinson, Enrique Iglesias.

Dacă Berna s-a declarat o fană înrăită a lui Dorian Popa, Bianca a spus că nu se simte deloc atrasă de carismaticul artist.

„Dorian Popa: Să punem și little Smash? La mine nu e SMASH, SMASH, să-mi placă așa mult, hai să punem așa: Pass, SMASH, LITTLE SMASH și eu o să aleg LITTLE SMASH. Nu mă atrage foarte tare”.

Citeste si: Margherita de la Clejani, pe urmele mamei ei! A răbufnit la adresa jurnaliștilor, după ce a fost agasată cu întrebări: „Eu sunt SENZAȚIONALUL!”

Când cele două fete au ajuns la Liviu Vârciu, atât Berna cât și Bianca s-au declarat atrase de actor.

„Liviu Vârciu: Eu l-am pus pentru că știam că o să-i dau SMASH fiindcă l-am cunoscut în realiate, îmi place cum arată și chiar dacă este mai înaintat în vârstă, are trăsături frumoase. Și chiar dacă e micuț de statură, are chip frumos. Și e așa caterincă”, a spus Bianca.

Citeste si: Gestul uluitor făcut de faimosul Ion Surdu la scurt timp după Exatlon! ”Imediat ce mi-au intrat banii în cont, i-am transferat copilului! Așa am simțit”! Detalii exclusive

Surpriză totală pentru Berna când i l-a prezentat Biancăi Comănici pe Bogdan Vlădău. Cu toate că este un bărbat râvnit de foarte multe românce, Bianca a spus că nu se simte atrasă de fostul concurent Survivor. Pe lângă asta, concurenta de la Puterea Dragostei, a dezvăluit și un motiv aparte pentru care i-a dat PASS lui Bogdan Vlădău.

„Din păcate va trebui să-i dau pass fiindcă nu mă atrage. Știu că e o surpriză, dar nu. Chiar țin minte că am vorbit o dată cu el. Bine, ceva la caterincă, dar nu”, a spus Bianca.