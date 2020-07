In articol:

Adrian Minune îi datorează începutul carierei lui Tudor Gheorghe, un lucru pe care puțini oameni îl cunosc. Practic, manelistul a fost descoperit ca talent datorită unei piese a marelui artist. În același timp, Tudor Gheorghe s-a declarat un admirator al vocii lui Adrian Minune.

Adrian Minune: ”Am cântat melodia lui Tudor Gheorghe și am ajuns la Cântarea României”

Adrian Simionescu, pe numele lui real, a debutat pe scenă cu o piesă a lui Tudor Gheorghe. Se întmpla în anul 1980, când manelistul era clasa întâi la o școală din cartierul Colentina și habar nu avea că are talent la muzică.

”Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de-a lui Tudor Gheorghe, intitulată ”Acolo este țara mea”. Am fost aplaudat îndelungde toți colegii mei... Deci, la doar 6 anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale. Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim-solist. Elevii din clasele V-VIII mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă, bunicii mei, Niculina li Vasile, care se trag tot din familii de lăutari, mi-au cumpărat un acordeon și m-au dus la un profedor de muzică, dmnul Sfțntu, iar mai apoi la domnul Florian”, a povestit Adrian Minune cu mulți ai în urmă, în revista Euro Petrecere.

Tudor Gheorghe: ”Adi Minune este un glas excepțional”

De cealalt parte, Tudor Gheorghe a susrprins pe toată lumea când a recunoscut că ascultă manele și că este fascinat de vocea lui Adrian Minune.

”Ascult manele și au niște voci extraordinare”, a spus artistul, referindu-se la interpreții acestui gen care este văzut destul de prost în România. Întrebat ce cântreți i-au atras atenția, Tudor Gheorghe a explicat. ”Pe toți îi știu. Îți dai seama că îi ascult. Ei au niște voci extraordinare, niște copii admirabili. Ce cântă ei este o prostie, dar asta este cu totul altceva. Fără doar și poate, Adi Minune, care este un glas absolut excepțional. Florin salam e special, Vali Vijelie mai puțin”, a mai spus Tudor Gheorghe.