In articol:

Florin Salam spune că nu are nicio treabă cu cei din clanul Duduianu și că aceștia sunt prietenii lui, deși artistul ar fi cerut protecție de la autorități. El susține că nu face parte din tabăra maneliștilor amenințați, șantajați și tâlhăriți de interlopi.

„Voi sunteți siguri că eu nu am nicio implicare. Le cânt de atâția ani.... numele meu e mai mare”, a spus el.

Florin Salam a acceptat să vorbească după ce numele lui a răsunat din ancheta șocantă a interlopilor din clanul Duduianu, acuzați de procurori că, prin amenințări, bătăi și șantaj, ar fi tâlhărit mai mulți maneliști celebri. Concret, le luau banii primiți pentru dedicații la petreceri private, unde îi slăveau pe acești indivizi cu trecut tumultos.

„Maneliștii? Păi, eu sunt manelist? Eu sunt artist. M-ai înțeles? Credeți-mă din suflet, nu îmi arde să vorbesc despre asta. Nu sunteți poliție. Sunt și obosit, plecam la nuntă! Nu am avut treaba asta cu ei, sunt prietenii mei!”, susține Florin Salam.

În urmă cu două săptămâni, artisul a botezat fiica unui individ din clanul Duduianu. Însă, anchetatorii susțin că în spatele acestor legături de rudenie s-ar ascunde fapte din trecut, care fac obiectul acestui dosar stufos...

Celebrul manelist recunoaște însă că a trecut prin episoade terifiante în ultimii ani. „Nu am nicio problemă. Cu ani de zile în urmă au fost mici chestii cu alte persoane. Am spus la televizor, dar nu am zis de ei!”, spune artistul.

Totuși, potrivit unor surse din Ministerul de Interne, Florin Salam ar fi cerut protecție după ce tot acest scandal a izbucnit, semn că se teme pentru viața lui. Nu mai departe de ieri, a fost filmat când îl escortau două gărzi de corp, cu pistoalele la vedere, și ar fi vorba, se pare, de angajați ai Jandarmeriei.

Influența Duduienilor în Capitală

Dincolo de acest scandal, clanul Duduienilor este considerat unul dintre cele mai periculoase grupuri mafiote, care de aproape de trei decenii terorizează capitala. Interlopii și-au extins influența în sectorul 2, mai precis în cartierul Pantelimon. Iar activitatea infracțională e împărțite între locotenenți, potrivit unor surse din poliție. Unii se ocupă cu tâlhării, prin amenințări și șantaj, alții cu cămătărie, de trafic de droguri sau fapte cu violență. Seif, de pildă, cel reținut și eliberat ieri, ar face afaceri ilegale cu terenuri și mașini.

În urma scandalului, unul dintre membrii clanului, pe care mascații nu l-au găsit la perchezițiile recente și nici nu aveau cum, pentru că se află în Marea Britanie, a reacționat, pe Facebook, și a spus că lumea vorbește prea mult.

„Durerea mai mare în sufletul meu e că lumea vorbește prea mult, prea mult! „Zici că s-au născut în România numai poeți, gen Eminescu. Din poezie fac metafore ăștia! Terminați, mă, dracu, cu vorbe d-astea... Nu s-a născut nimeni pe planetă să ne dea de cap. Viața și pușcăria pentru noi e nimic!”, a scris el.

Răzbunarea acestor indivizi e de o cruzime rară. Nu mai departe de anul trecut, Nicolae Duduianu, poreclit PIAN, până nu demult, liderul grupării, a fost arestat după ce ar fi încercat să-și ucidă rivalul în trafic, strivindu-l cu mașina.

Scenele au fost filmate de camerele de supraveghere - dar nici cu dovezile în față, interlopul nu recunoștea nimic. „El mi-a lovit mașina .... ușurel, atenție la cap!„S-a născut cu sânge rece, peste Pian nu se trece!”, spunea interlopul.

În clan, însă, s-a produs o ruptură, iar oamenii lui Pian s-au mutat în sectorul 5. În cealaltă tabără, cinci interlopi au fost arestați preventiv acum în dosarul maneliștilor. Cu toții susțin că sunt curați ca lacrima.