Leo de la Strehaia a ajuns pe masa de operație, după ce a suferit un accident vascular cerebral în penitenciar. Soția lui a dezvăluit ce se întâmplă cu el în aceste momente: "M-am rugat foarte mult"

Leo de la Strehaia se confruntă cu probleme serioase de sănătate. După ce a suferit un AVC (accident vascular cerebral) în timp ce se afla în penitenciar, bărbatul a fost transportat de urgență la spital. Medicii au decis să fie supus unei intervenții chirurgicale, iar acum Dana, soția lui, a făcut și primele declarații despre starea de sănătate a acestuia.

Leo de la Strehaia a fost operat de urgență

Leo de la Strehaia a avut nevoie de ajutorul medicilor. Bărbatul, care a fost condamnat pentru evaziune fiscală, a suferit un AVC în penitenciar și a fost transportat de urgență la un spital din Capitală. După mai multe investigații, doctorii au hotărât ca acesta să fie supus unei intervenții chirurgicale. Acum, la scurt timp după ce afaceristul a ajuns pe masa de operație, soția lui Leo de la Strehaia a făcut și primele declarații.

Dana a dezvăluit că partenerul ei a depășit momentan orice pericol, iar acum se simte mai bine: "Sunt niște zile așa mai grele, o perioadă mai dificilă și așa cum v-am spus, eu știu ce am de făcut și nimeni și nimic nu-mi va sta în cale. Este o veste foarte bună, așa cum am mai spus, Dumnezeu există! Și da, Leo este bine! Mulțumesc lui Dumnezeu, știam acest lucru, l-am simțit, m-am rugat foarte mult pentru acest lucru, mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru sănătatea lui, știu că-l iubiți cu toții, este un suflet foarte bun și milos Leo, are el așa o calitate mai specială de a da din gură și de a vorbi lucruri aiurea, mai ales atunci când este supărat, dar poate acesta este farmecul lui. Știți și dumneavoastră că și despre mine a spus tot felul de bazaconii, dar eu care îl cunosc cel mai bine și îi știu această calitate a lui.

Dana, soția lui Leo de la Strehaia [Sursa foto: Captură YouTube]

Leo a fost operat și este bine. A decurs foarte bine operația și este bine. Mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile sunt așa cum sunt. Va fi recuperarea mai grea probabil, dar nu mai contează acest aspect, important este că operația a decurs cu bine și Leo este bine. Primul hop și cel mai greu a trecut, restul sunt detalii, știți cum se spune. Mi-a fost foarte teamă pentru acest lucru, dar tot timpul m-am concentrat să gândesc pozitiv, să atrag energia pozitivă, m-am rugat la Dumnezeu și am știut că nu o să ne lase.", a declarat soția lui Leo de la Strehaia, în cadrul unui videoclip postat pe Youtube.

Reamintim că mama lui Leo de la Strehaia a fost cea care a anunțat, seara trecută, că afaceristul se zbate între viață și moarte: "Sunt amărâtă, vai de capul meu. Să vă rugați pentru copilul meu! Are un cheag de la inimă la creier și au zis medicii că e grav. Să vă rugați pentru el, să îi dea Dumnezeu putere și sănătate! El a făcut bine la toată lumea! El are și alte probleme de sănătate! Medicii au zis că nu se poate fără operație, dar mi-e frică! Nu mai am cuvinte, mă doare sufletul.", a fost mesajul transmis de mama lui Leo de la Strehaia, pe Youtube.

Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]