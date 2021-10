Leo de la Strehaia a sunat-o pe Dana din închisoare și a implorat-o să nu-l părăsească! Femeia s-a prezentat marți la procesul de divorț: ”Pot să spun că-l mai iubesc”!

In articol:

Deși se află în spatele gratiilor, Leo de la Strehaia nu vrea să renunțe în ruptul capului la Dana Criminala. Cei doi urmau să divorțeze marți, însă bărbatul a sunat-o pe mama Renatei și a implorat-o să renunțe la proces.

Dana Criminala: ”M-a rugat cu disperare să renunț la divorț”

Pe 5 octombrie, magistrații de la Tribunalul Argeș au respins recursul Danielei Mihai, prin care aceasta cerea repunerea pe rol a procesului de divorț pe care-l are cu Ion Stelică Mihai, alias Leo de la Strehaia. Decizia este definitivă și vine după ce, în primăvara acestui an, judecătorii au decis să suspende procesul de divorț pentru că nici una dintre părți nu se prezentase în sala de tribunal.

Dana Criminala, sexy-nevasta lui Leo de la Strehaia

”În decursul zilei de ieri, Leo m-a sunat de 3 ori, timp în care am discutat foarte mult. Mi-a spus că are la dispoziție cam o oră pe zi în care poate suna. Era și cu Sică, fostul lui cumnat.

Printre alte lucruri, m-a rugat cu disperare să renunț la divorț, să nu-l continui pentru că el nu are cum să mă lase vreodată. Pentru că mă iubește și nu poate să trăiască fără mine. Și eu pot să spun că-l mai iubesc, senimentele nu se pot șterge chiar atât de ușor. Am fost căsătoriți 6 ani, chiar dacă au fost certuri și divergențe, ca-n orice cuplu”, a povestit Dana Criminala pe canalul ei de Youtube.

Dana susține că procesul merge mai departe, deși judecătorii au respins cererea de repunere pe rol

Femeia spune însă că nu s-a hotărât 100% să renunțe la divorț însă este dispusă să-i mai acorde o șansă lui Leo de la Strehaia.

Acesta a asigurat-o că va fi prima pe care o va trece pe lista de vizite în penitenciar, în detrimentul Ancăi de la Strehaia , mama copiilor lui.

”Astăzi am avut înfățișarea la tribunal... Eu am băgat divorț anul trecut, în decembrie. În martie sau aprilie am avut un termen, la care nu ne-am prezentat pentru că ne împăcasem și eram împreună, la București. Procesul a rămas pe loc și dacă voiam să-l continui trebuia să fac o cerere de repunere pe rol a dosarului, ceea ce am și făcut după ce au fost discuții între noi. Astăzi am avut recursul, s-a acceptat, adică divorțul va merge mai departe.

Divorțul Danei de Leo a fost respins

Leo știa de acest lucru, de asta m-a sunat ieri, rugându-mă insistent să renunț la acest divorț, pentru că eu tot a lui voi fi, că nu are cum să renunțe la mine niciodată.

Cam 80%, acest divorț nu va mai exista. Încă o dată îi voi mai da o șansă, ne vom împăca din nou și vom merge înainte, Mi-a spus să stau cuminte, acasă, să-l aștept”, a mai povestit Dana Criminala.