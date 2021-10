Leo de la Strehaia, bolnav de COVID-19, transferat de urgență din arest la Spitalul Penitenciar Jilava! „Avea nevoie de oxigen”

In articol:

În urmă cu câteva zile, polițiștii l-au ridicat pe Leo de la Strehaia după ce a fost condamnat pentru doi ani și jumătate de închisoare pentru infacțiunea de evaziune fiscală.

În aceeași situație este și mama acestuia, care a primit trei ani după gratii și împreună cu fiul ei a fost încarcerată la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin. Ambii au fost testați pozitiv și erau infectați cu virusul SARS-CoV-2. Starea lor de sănătate s-a înrăutățit în închisoare. Fiul lui Leo de la Strehaia povestește că tatăl său a fost transferat de urgență la spital, iar starea în care se află este destul de gravă și ar avea nevoie inclusiv de oxigen!

Alin, fiul lui Leo de la Strehaia

Leo de la Strehaia, trasferat de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava

În urmă cu câteva zile, Leo de la Strehaia a ajuns la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, unde va trebui să stea pentru următorii doi ani și jumătate. Când a fost luat pe sus de polițiști, acesta era deja infectat cu coronavirus, iar pe parcurs starea lui de sănătate a început să se degradeze.

Fiul artistului spune că tatăl său are și alte comorbidități, iar virusul SARS-CoV-2 ar putea să-i pună viața în pericol. Acesta povestește că Leo de la Strehaia a fost transferat de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava, unde medicii îi administrează tratamentul adecvat pentru COVID-19, dar și pentru restul afecțiunilor de care suferă.

„Se simțea foarte rău, din ce am înțeles avea nevoie și de oxigen. Am vorbit puțin cu el, are mari probleme de sănătate. Sper să se refacă, mai ales că el are mari probleme de sănătate, comorbidități cum se zice, încă de dinainte.

Tata se împăcase cu ideea că va ajunge la închisoare, știa după felul în care s-a desfășurat procesul că nu are șanse să scape. Dar puteau să îl lase să își termine tratamentul, să scape de coronavirus, apoi să îl ducă acolo. Iar asta din două motive, zic eu, de bun simț: îi poate îmbolnăvi pe alții la închisoare și pentru că nu poate fi îngrijit așa cum trebuie la pușcărie, mai ales că el are probleme cardiace, este diabetic, e supraponderal și are și alte probleme de sănătate”, a declarat Alin, fiul lui Leo de la Strehaia, pentru Fanatik.

Fiul lui Leo de la Strehaia se teme pentru viața bunicii sale: „D acă nu primește tratamentul va muri”

Maria Mihai, mama lui Leo de la Strehaia, supranumită „patroana”, a fost și ea încercerată la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin. De asemenea, în momentul în care a ajuns după gratii aceasta era deja infectată cu coronavirus, iar acum se află în închisoare în izolare. Nepotul ei spune că nu a putut lua legătura cu ea până acum și se teme pentru viața ei, căci pe lângă COVID-19 aceasta mai are și alte probleme de sănătate și este absolut vital să-și ia toate medicamentele.

„Mă îngrijorează bunica. E și ea bolnavă de Covid-19, este bătrână și nu mai știu nimic de ea. E băgată la izolare, în carantină, nu am putut vorbi deloc cu ea. Mi-e teamă să nu pățească ceva, și așa se simțea foarte rău când a ajuns în penitenciar. Pe ea o țin încă la Severin, dar dacă nu primește tratamentul va muri!”, a mai sus tânărul pentru aceeași sursă citată anterior.