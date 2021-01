Leo de la Strehaia, circ la restaurant! ”Prințul Țiganilor” s-a dat în stambă de față cu zeci de clienți Video

ian 30, 2021 Autor: Calin Perian

Culmea este că Leo de la Strehaia pare să nu se mai oprească din excesele alimentare, încercând, probabil, să își vindece depresia pe care o are din cauza problemelor sentimentale , cu munți de mâncare. Și, evident, așa s-a petrecut și de această dată, la un restaurant din București.

Așa că, însoțit pe Patroana, mama sa, dar și de nora lui, Leo de la Strehaia i-a dus la un restaurant care fac eparte dintr-un lanț de șhaormerii cunoscute, loc în care le-a comandat cele mai scumpe cărnuri pe care le-a găsit.

Leo de la Strehaia are mari probleme de sanatate

Doar că, la restaurant, totul s-a transformat într-un adevărat circ. Tonul a fost dat de Leo de la Strehai a care, imitându-l pe un chef celebru, s-a apucat să pună sare pe ditamai bucata de friptură de vită care îl aștepta în farfurie.

Iar apoi au început discuțiile., a întrebat Leo de la Strehaia în timp ce se lăuda cu bucata de carne din farfurie. Doar că, din fundal, Patroana, mama ”PrințuluiȚiganilor”, a intervenit., spunea Patroana, preocupată din plin de ceea ce se găsea pe masă.

Patroana, mama lui Leo de la Strehaia, disperata de cheltuielile cu mancarea ale fiului ei

Mai exact, de turnatul salatelor în diverse caserole, ”pentru acasă”. ”Iau salata, am dat 12 milioane, să o mănânce acasă”,explica Patroana, vizibil deranjată de cheltuielile făcute, în timp ce turna frunzele de salată într-una dintre caserole.

Leo de la Strehaia, istoric medical de infarct

”Am poftit eu prea mult la tot felul de mâncăruri, iar eu nu prea am voie. Și, oricum, nu mi-am mai făcut de prea mult timp analize… Dar, dimineața mi-e cel mai greu, parcă nu îmi vine nici să mă mai trezesc. Trebuie să mă apuc, din nou, de regim, nu am ce să fac”, ne-a spus Leo de la Strehaia, în urmă cu ceva vreme, pe când se simțea foarte rău. Iar motivul este istoricul său medical, unul stufos până peste poate. Mai exact, acum sase ani, Leo de la Strehaia a suferit, în plină stradă, un infarct, el fiind dus de urgență la spital de un amic. Acolo, ”Prințului Țiganilor” i s-a făcut prima intervenție chirurgicală, iar după două săptămâni, la Timișoara, a suportat-o pe a doua. În plus, problemele cu diabetul îi accentuează și mai mult cele cardiace, regimul pe care trebuie să îl urmeze fiind de natură să îl țină în viață pe Leo de la Strehaia.