Leo de la Strehaia, dezvăluiri fără perdea: ”Ioana Popescu m-a făcut dependent de ea”! Informații bombă despre relația ”prințului” cu sexy-jurnalista

Leo de la Strehaia a vorbit despre cum a cunoscut-o pe Ioana Popescu și a dezvăluit că se pregătește s-o prezinte familiei sale în calitate de iubită oficială.

Leo a așteptat sa Ioana să se despartă de iubit

”Prințul” a recunoscut totuși că se teme de reacția mamei sale, supranumită Patroana, care și-ar fi dorit o parteneră din comunitatea rromă pentru fiul ei.

În schimb, Leo s-a ales din nou cu o vedetă din showbiz. Jurnalista Ioana Popescu a avut până acum mai multe relații controversate și a devenit ea însăși subiect de can-can. Cu toate că cei doi se cunosc de mai multă vreme, Leo a mărturisit ca aceasta să devină ”disponibilă” înainte să treacă la atac.

Ioana Popescu, sexy-jurnalistă

”Pot să vă zic că este o persoană de care îmi place de mult timp. N-am reușit să mă bag până acum pentru că a fost combinată și ea, a fost cu altcineva. Dumnezeu a făcut să ne întâlnim acum, după foarte mulți ani și să cădem de comun acord să ne combinăm, să încercăm să ne facem viața frumoasă unul la altul”.

Se teme să-i spună mamei lui că e cu sexy-jurnalista

”A trebuit să-mi găsesc și eu pe cineva să aibă grijă de mine. Acum am o relație cu Ioana Popescu, vă spun și confirm această informație. Este o femeie foarte sexy, foarte frumoasă, poate multora n-o să le placă, dar asta este. E o femeie din showbiz, e o femeie care filmează pentru Kanal D în prezent, la o emisiune. Una peste alta, mi-am luat tot o vedetă.

De acum înainte, vlogurile mele vor fi cu Ioana. Bineînțeles, și cu Patroana, cu Olga, soră-mea... Deocamdată nu i-am zis nimic de relație Patroanei, vă rog să nu-i spuneți, pentru că nu știu când o s-o prind în niște toane bune să pot să-i spun. Trebuie să mă înțeleagă și ea, că am nevoie de cineva. Să am pe cineva să mă spele, să mă calce, să facă mâncare. Păi ce fac, am venit la București și sunt singur”, a dezvăluit Leo de la Strehaia într-un vlog.

Leo de la Strehaia: ”Ioana nu mă minte”

Leo de la Strehaia a mărturisit că devine dependent de femeia alături de care trăiește și că același lucru s-a întâmplat și în cazul Ioanei Popescu. Totuși, ”prințul” din Strehaia spune că are mare încredere în Ioana și știe că aceasta e o tipă cu picioarele pe pământ, care nu minte și nu profită de el.

Ioana Popescu a mai avut iubiți celebri

”E frumos să stau singur? După cine să sufăr, după Anca, după Dana? Viața e frumoasă, poți să-ți găsești pe cineva, să stai cu cine vrei! Eu sunt dependent de pesoana feminină de lângă mine. Când stau cu o persoană, devind dependent de ea, ăsta e defectul meu. În Ioana am mare încredere. Știu că nu minte, o cunosc de foarte mult timp. Până acum eram ca frații”, a mai spus Leeo de la Strehaia, care încă este căsătorit din punct de vedere legal cu Dana Criminala, mama fostei lui iubite, Renata Gheorghe.