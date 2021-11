Leon Dănăilă, renumitul medic neurochirurg, a vorbit în cadrul emisiunii „Trup și suflet” despre cum funcționează mintea și sufletul: „Este o legătură indisolubilă între creier, viața spirituală, suflet, materia și restul corpului”

In articol:

Creierul, supranumit și „computerul” sau „motorul” organismului, este cel mai complex organ, iar oamenii de știință încă nu au reușit să rezolve pe deplin tainele sale nici până acum. Leon Dănăilă, medic specialist neurochirurg, a povestit în primul episod al emisiunii online "Trup și suflet”, a cărei gazdă este Florentina Opriș, câte ceva despre cum funcționează acest organ în combinație cu un alt element important al existenței noastre: sufletul.

„Creierul este cel mai complex prin faptul că acest organ este compus din o sută de miliarde de celule ce au legătură între ele. În creier totul se leagă cu totul. Există anumiți centrii foarte importanți, ai vorbirii, ai mobilității, ai sensibilității, ai tuturor funcțiilor organismului. El coordonează, de fapt, toată activitatea corpului nostru. Este o legătură indisolubilă între creier, viața spirituală, suflet, materia și restul corpului. Fiecare organism, fiecare persoană, este compusă din două elemente: trup și suflet.

Sigur, sufletul este prezent și la animale, dar la om sufletul este altceva. Omul are o anumită inteligență, comportamente. Din această cauză, în afară de trup și suflet, la om am spus că există duh. Aici se complică puțin partea spirituală a acestui organism. Legătura indisolubilă dintre creier și corp este foarte importantă, iar îmbolnăvirea unuia are influențe și asupra celuilalt. Este o legătură de tip feedback între aceste două constituente ale corpului nostru uman”, a explicat Leon Dănăilă, medic specialist neurochirurg, în cadrul emisiunii „Trup și suflet”.

Leon Dănăilă: „ Există mai multe metode de a menține echilibrul între cele două”

Pentru ca între cele două să există un echilibru este nevoie să se țină cont de mai mulți factori externi, iar alimentația, mișcarea, dar și activitățile care oferă relaxare joacă un rol important.

De asemenea, medicul neurochirurg mai povestește în cadrul emisiunii că și religia este importantă în ceea ce privește buna funcționare a sufletului.

Leon Dănăilă, doctor neurochirurg al Spitalului "Gh. Marinescu" din Capitală, a ales să îmbrace halatul alb pentru că și-a dorit să facă o schimbare și să-și ajute semenii. Întreaga sa poveste poate fi urmărită pe canalul de Youtube Wownews, în prima ediție a emisiunii online „Trup și Suflet”, care a debutat sâmbătă, 6 noiembrie.

„Există mai multe metode de a menține echilibrul între cele două. Nu depinde numai de creier, depinde și de activitatea pe care o desfășoară individul respectiv în mediul exterior. Depinde de factorii externi în care trăiește un individ, depinde de alimentație, de exercițiile fizice, de provocări, de muzică, de starea somnului, depinde de foarte multe variabile această funcție a creierului care este extrem de complicată și încă puțin descifrată. Religia are un rol foarte important în a ne da anumite directive în ceea ce privește comportamentul nostru față de noi, dar și față de cei din jur.

Biblia nu este o carte științifică, fiindcă nu creionează funcțiile părților fizice. Biblia se ocupă cu explicarea proceselor spirituale, dar există o legătură indisolubilă între fizică și partea psihică și spirituală a omului. Cum spunea Einstein: 'Religia fără știință este oloagă. Știința fără religie este oarbă'. Și religia și știința au legătură una cu alta.(...) Eu mi-am pus în mintea mea: 'Trebuie să mă fac medic, să ajut oamenii!'. Trebuie să iubești oamenii, trebuie să faci ceva pentru oameni. Numai iubind oamenii poți să ajungi ceva", a mai spus renumitul medic în emisiunea moderată de Florentina Opriș.