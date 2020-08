Florentina Opris si Catalin Morosanu sunt cele doua vedete care vor fac echipa in aceasta editie de duminica a emisiunii, ambii sprijinind un caz social care i-a impresionat.

Cele doua vedete isi doresc sa vina in sprijinul unei familii cu doi copii, greu incercate de viata, care locuieste in conditii foarte modeste si are nevoie disperata de ajutor. Ambii parinti au probleme de sanatate. Si in ciuda tututor dificultatilor, mama face tot posibilul ca cei doi copii sa mearga la scoala si sa fie educati, curati si ingrijiti in permanenta.

In goana dupa vocale si consoane, pentru a deslusi fiecare puzzle, cele doua vedete se vor intrece si in pedepse la superlativ.

“A fost o amosfera extraordinara la filmari. Ar cel mai mult ma bucur ca astfel putem ajuta oameni si sa indeplinim vise pentru cei aflati la nevoie. Urmariti Roata Norocului de duminica aceasta si urmariti-ne, sa vedeti cum ne vom descurca”, a spus Catalin Morosanu.

Daca a fost induratoare Roata cu Morosanu si Florentina Opris veti afla urmarind in aceasta seara, emisiunea “Roata Norocului”, difuzata de la ora 20:00, la Kanal D!