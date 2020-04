In articol:

Leonard Miron revine în televiziune, după ani de zile în care a încercat și alte meserii. Plecat din TVR pentru a se stabili în Anglia, alături de iubitul spaniol, Miguel, Leonard a fost steward la British Arways, apoi s-a angajat la o companie specializată în croaziere, unde a devenit director.

Din păcate, pandemia de coronavirus a suspendat toate croazierele, astfel că Leonard stă acasă de aproape două luni. În această perioadă, el a revenit la vechea sa meserie, cea de prezentator tv. (vezi cum a jignit-o Leonard Miron pe Brigitte Pastramă)

Leonard Miron revine în televiziune. Emisiunea e difuzată de trei ori pe săptămână

Pe contul său de youtube, Leonard Miron are propria sa emisiune, intitulată "10:2", care este difuzată de trei ori pe săptămână. "10:2" Meet the Exceptional! In fiecare joi, vineri si sambata la 20.00 (CET) pe canalul YouTube LeonardMiron1969”, și-a anunțat Leonard amicii.

În primele sale emisiuni, Leonard a avut ca invitați pe o colegă de la compania de croziere, pe Paula Mitrache, fosta solistă a trupei Haiducii, și pe Irina Radu, fosta sa colegă de la TVR. El și-a improvizat acasă un ministudio de televiziune și și-a anunțat amicii că mai are în plan intreviuri cu Roxana Ciuhulescu, Rareș Borlea sau Anca Sigartău.