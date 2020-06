In articol:

Leonard Miron a amenințat o femeie, totul petrecându-se pe pagina de facebook a fostul prezentator de televiziune. Totul a pornit de la faptul că Miron nu e de acord cu postările femeii, ale cărei mesaje sunt de genul. Mai mult, femeia este împotriva vaccinurilor. ( vezi cum a jignit-o Leonard Miron pe Brigitte Pastramă

Leonard Miron, care este homosexual declarat, infectat asimptomatic cu coronavirus, dar și susținător al vaccinurilor, s-a enervat pe postările acesteia. „Sa iti recomand un psihiatru sau un director de pompe funebre? Esti genial de penibila”, a scris Miron. „Si tu esti un țuț sorosist. Si expirat pe deasupra.”, a replicat aceasta. „Draga mea gresesti sunt cam scump pt Soros. Am pe fluturasul de salariu un alt nume de angajator. D’aia m-am oferit asa ca expirat samaritean sa iti platesc medical sau groparul. Alegerea iti apartine minune de inteligenta umana”, a continuat Miron.

Leonard Miron a amenințat o femeie: "Să-mi plătești mie groparul?"

„Nu sunt draga ta. Eu cred ca esti ieftin. Iar angajatorul tau e probabil sluga unei slugi a unei slugi a lui Soros. Sa-mi platesti mie groparul??? Ce dezgust de om esti. Ca orice sorosist de altfel.”, a răspuns femeia. „Noroc cu tine ca esti asa de minunata. Sa ai o zi frumoasa ca tine si neteda precum creierasul tau”, a încheiat discuția Leonard Miron.

Leonard Miron si iubitul lui spaniol, Miguel, s-ar fi infectat in timpul unei croaziere care a trecut prin Italia la inceputul anului, la debutul pandemiei in Europa. Intr-un interviu pentru Cristi Brancu, pe canalul sau oficial de Youtube, Leonard Miron a dezvaluit ca a avut coronavirus, dar a fost asimptomatic. Boala s-a manifestat ca o banala raceala in cazul prezentatorului si ca o gripa mai serioasa, care a tinut vreo doua zile, in cazul partenerului sau de viata, Miguel.