Leonard Miron și iubitul său au dat petrecere în curtea vilei lor din Anglia. Cei doi și-au invitat cei mai buni prieteni și au întins o masă bogată, aperitivile fiind formate din mezeluri, diverse brânzeturi, stropite cu vin alb, adus în mai multe sticle. ( vezi cum a amenințat Leonard Miron o femeie

Apoi, Leonard și Miguel au pregătit și un grătar cu cârnăciori și burgeri de vită, dar și legume, meniul fiind, așadar, unul extrem de variat. Ei doi au sărbătorit faptul că au scăpat de coronavirus, dar și pentru că, în Anglia, măsurile luate de autorități s-au relaxat.

Leonard Miron și iubitul său au dat petrecere. Au luat virusul într-o croazieră

Leonard Miron a dezvăluit într-un interviu cu Cristi Brancu că a fost testat pozitiv și a fost purtător al noului coronavirus. Totodată, afectat de infectarea cu noul virus a fost și iubitul lui Leonard Miron. Cei doi ar fi luat coronavirusul într-o croazieră ce a traversat și Italia.

„Leonard și Miguel au fost plecați într-o croazieră care a trecut prin Italia exact când se înregistrau primele victime și reglementările nu erau așa de stricte. Când au ajuns acasă, Leo a avut o ușoară răceală, iar Miguel a avut ca o gripă mai serioasă două zile. Și atât. Așadar, au fost asimptomatici”, a spus Brancu.

Leonard Miron și iubitul său au dat petrecere: "Noi am început autoizolarea cu mult timp înainte"

”La testul de COVID-19 am ieșit negativ, dar la testul de anticorpi am ieșit pozitivi. Noi știam lucrul acesta. Eram într-o croazieră care a trecut și prin Italia, exact când acolo se vorbea de primele infectări. Tocmai de aceea, noi am început autoizolarea cu mult timp înainte de a se impune”, a povestit Leonard Miron.

”Eu sunt un soi rău așa și ăsta niciodată nu piere. Eu n-am avut niciun simptom dramatic, știu doar că el a tușit și a avut un fel de gripă câteva zile, dar atât. Dar acum ne-au venit testele și suntem negativ pe COVID-19 și pozitiv pe anticorpi”, a mai explicat Leonard Miron.