Lia Bugnar, primele declarații după ce a aflat că Anghel Damian și Theo Rose vor deveni părinți: „Tot ce spun eu are legătură cu ceea ce simt”

Lia Bugnar a aflat că Anghel Damian, fostul ei iubit, cu care a avut o relație timp de mai mult de 8 ani, urmează să devină tată la doar câteva luni după ce aceștia s-au despărțit.

Vestea a luat-o prin surprindere pe vedetă, care nu a părut deloc interesată de familia pe care Theo Rose și colegul ei de breaslă sunt pe care să și-o întemeieze.

Actrița a reacționat dur după ce a aflat că fostul iubit urmează să devină tată. [Sursa foto: Facebook ]

Anghel Damian și Lia Bugnar au format un cuplu pentru mai mult de 8 ani de zile, însă aceștia nu au trecut niciodată la pasul următor și nu au dorit să meargă la altar sau să aibă un copil împreună.

Iată însă ca la doar câteva luni de când Anghel Damian și Lia s-au despărțit, iar scenaristul a început o relație cu Theo Rose, acesta urmează să devină tată.

Vestea că artista este însărcinată a fost făcută publică cu doar câteva zile în urmă, iar de atunci toți colegii de breaslă ai vedetei au aflat și s-au înghesuit să o felicite și să îi ureze doar de bine.

Iată însă că vestea nu a ajuns și la Lia Bugnar, care a aflat că actuala parteneră a fostului ei iubit este însărcinată după ce a fost sunată de un reporter de la Cancan.

Când a fost anunțată, actrița a spus că nu știa că Theo urmează să devină mamă, și nici nu a vrut să discute pe marginea acestui subiect. În schimb, aceasta a avut o reacție foarte acidă deoarece a fost sunată să comenteze acest subiect.

„Nu, n-am auzit-o (n.red.- vestea sarcinii lui Theo Rose), dar sincer nu e chiar chestiunea care îmi schimbă programul pe ziua de azi. Și în al doilea rând, iarăși nu prea mă interesează veștile pe care le pot da publicațiile de genul dumneavoastră. Mie mi-ați dat un telefon pe care nu vi-l permiteți pentru că eu cu dumneavoastră nu am niciun fel de relație. Dar niciuna. Și din fericire nici nu vom avea vreodată. Noi două. Ca să dați un telefon unui om și să-i spuneți absolut orice bârfă vreți dumneavoastră, trebuie să fiți un soi de cunoștință măcar. Să aveți un soi de simpatie din partea acelui om. Orice. Dar din partea mea chiar nu aveți. Dumneavoastră nu sesizați că poziția pe care vă aflați este una care nu vă ajută în demersul pe care vreți să-l faceți? Încă nu v-ați prins? Nu aveți atâta intuiție? Spun acest lucru pentru că dumneavoastră v-ați apucat să dați un telefon unui om pe care nu-l cunoașteți ca să bârfiți. Nu mă interesează. Găsiți o prietenă, vedeți ce faceți. Că sigur o rezolvați cumva. E o țară în care chestia asta funcționează. Deci nu mai formați numărul ăsta de telefon că e caraghios. Îmi stârniți un soi de milă, adică chiar nu aveți cu cine să vorbiți? Pe cuvânt? Câtă vreme m-ați sunat, câtă vreme ați format numărul meu de telefon, tot ce spun eu are legătură cu ceea ce simt și ceea ce meritați să vă spun. Dumneavoastră nu-mi povestiți mie viața mea niciodată. Pentru că eu am trăit viața mea. Și eu vă povestesc dumneavoastră că nu avem despre ce să comunicăm noi două.”, a declarat Lia Bugnar, pentru sursa citată..