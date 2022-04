Liderul Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători la Kiev. Ea va fi însoțită de Josep Borrel, șeful diplomației UE

In articol:

Liderul Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să facă o călătorie la Kiev, în contextul conflictului rus-ucrainean. Anunțul a fost făcut chiar de către Eric Mamer, purtătorul de cuvânt al acesteia, printr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter.

Ursula von der Leyen urmează să aibă o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Kiev. Ea va fi însoțită de Josep Borrell, înalt reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate: "Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful Afacerilor Externe al UE, Josep Borrell, se vor întâlni cu Zelenski înainte de evenimentul 'Stand Up For Ukraine', care va avea loc sâmbătă, la Varșovia.", a transmis Eric Mamer, purtătorul de cuvânt al Ursulei von der Leyen.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.