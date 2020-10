Lidia Buble

Lidia Buble este una dintre cele mai active persoane publice în mediul online. De cele mai multe ori, frumoasa artistă împărtășește cu fanii ei de pe Instagram și momentele mai puțin plăcute pe care le trăiește. După despărțirea de Răzvan Simion, cântăreața a postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare, care făceau aluzie la perioada în care au fost împreună.

Lidia Buble, mesaj cu subînțeles pentru Răzvan Simion

Cu toate acestea, se pare că frumoasa blondină trece printr-o perioadă de refacere, de când s-a despărțit de fostul ei iubit, Răzvan Simion. Chiar dacă au trecut câteva luni de când cei doi îndrăgostiți și-au spus adio, Lidia încă mai postează diferite mesaje pe Internet, care ne duc cu gândul imediat la relația pe care a avut-o cu prezentatorul de televiziune. De curând, blondina a scris că nu este de acord să rămână undeva acolo unde nu este prețuită. Oare să fie trimitere la fostul ei partener acest mesaj?!

„Divorțul este ok. Despărțirea este ok. Să o iei de la capăt este ok. Să treci peste este ok. Ce nu este ok este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat.”, se arată în mesajul repostat de Lidia Buble pe pagina sa de Instagram.

Lidia Buble si Răzvan Simion

Răzvan Simion a anunțat despărțirea de Lidia Buble

Răzvan Simion declară în urmă cu doar ceva timp că Lidia nu mai este fericită lângă el și că a venit momentul în care ei își spun adio.

"Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi...foști iubiți.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.", scria Razvan pe contul de socializare.