Lidia Buble, dezvăluiri despre Răzvan Simion, fostul său iubit: ”Este omul care mă susține cel mai mult”

Lidia Buble, dezvăluiri despre Răzvan Simion, fostul său iubit, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, inițiată pe rețelele de socializare.

Lidia Buble a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, iar fanii nu au ezitat să o întrebe lucruri despre Răzvan, fostul său iubit.

Un fan a fost curios dacă Răzvan Simion mai este managerul său, iar vedeta a spus că da și a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului iubit.

”Da, este adevărat. Este managerul meu și omul care mă susține cel mai mult în cariera mea și pe drumul pe care eu am ales să merg și căruia vreau să-i mulțumesc din suflet. Chiar pregătim niște proiecte super faine și curând vine și piesa nouă”, a declarat Lidia Buble pe contul său de Instagram.

Mesajul lui Răzvan Simion, care anunța despărțirea de Lidia Buble

În urmă cu aproape un an, un mesaj postat pe rețelele de socializare avea să șocheze pe toată lumea. Răzvan Simion anunța despărțirea de Lidia Buble , după aproape 5 ani de relație.

”O noua calatorie... Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac. Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen. Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit”, a scris prezentatorul TV.