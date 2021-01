Lidia Buble, șocată de Poliția Animalelor: ”Mi-au spus să mă descurc”

In articol:

”Mie îmi este foarte frică de pisici, iar ele simțindu-mă, automat, și lor le este frică de mine. Îmi plac, îmi doresc să le ajut, dar chiar îmi este foarte frică de ele”, a explicat Lidia Buble când a observat pe terasa casei trei pisoi înghețați, dar care nu se lăsau prinși și erau în pericol de moarte.

”Poate nici eu nu am știut cum să îi iau, dar nici ei nu m-au lăsat. Sper să pot să fac ceva pentru ei, pentru că nu știu cât o să mai reziste, este atât de frig afară... Poate dacă era una singură, mă descurcam, dar pentru că sunt trei, nici nu mă pot apropia de ele. Efectiv se apără între ele, e o nebunie și nu am ce să fac, Nu au mâncat nimic, nu au băut, deși le-am dat... Le este frică”, a mai spus Lidia Buble. Și, la sugestia unor amici de-ai său, frumoasa cântăreață a apelat la ”organele specializate” în această problemă.

”Deci este incredibil în ce țară trăim. Nu mă mai șochează absolut nimic pentru că zilnic aud și văd efectiv pe toate. Și am crezut că nimic nu mă mai șochează până acum. Când am sunat la Poliția Animalelor Sectorul 1 mi-au spus că le pare rău, dar nu au ce să facă, că nu mă pot ajuta. Mi-au spus că sistemul de prindere este diferit la pisici față de câini și că ei se ocupă doar de căței și că trebuie să mă descurc. Și acum, eu ce să fac? Eu vreau să ajut pisicile astea și efectiv nu am cum. Dacă până și cei de la Poliția Animalelor m-au refuzat și mi-au spus să mă descurc...”, a mai spus Lidia Buble, disperată.

Lidia Buble e singură după despărțirea de Răzvan Simion

Lidia Buble și Răzvan Simion și-au spus ”adio” după o lungă perioadă în care au format un cuplu. Cântăreața se pare că nu și-a refăcut viața amoroasă, însă se focusează pe cea profesională. După ce Răzvan Simion și iubita lui au fost surprinși pe străzile Capitalei, Lidia Buble a postat un mesaj cu subînțeles pe contul ei de Instagram.