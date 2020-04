Lidia Buble ține legătura cu fanii ei în mod constant, chiar și în această perioadă de carantină. Artista împărtășește pe contul ei de Instagram o serie de ipostaze din dormitor, așa cum doar Răzvan Simion are ocazia să o vadă. Iar imaginile nu sunt deloc "cuminți".

Îmbrăcată sumar, Lidia Buble și-a etalat talentele în flexibilitate și s-a fotografiat într-o poziție cel puțin bizară.

"Tocmai ți-am făcut o poză", a scris ea în dreptul imaginii, în timp ce încerca să își facă un selfie, iar Răzvan surprindea momentul printr-o altă fotografie.

Micul exercițiu acrobatic a fost răsplătit cu peste 20 de mii de inimioare de către fanii artistei.

Seria fotografiilor incendiare din dormitor a început odata cu carantina

Deși este fiică de pastor, Lidia Buble nu se sfiește să pozeze ca-n revistele pentru adulţi și asta nu e prima data când cântăreața pozează provocator.

De data aceasta, însă, a scăpat bomba pe internet. În pat, sub aşternuturi, purtând lenjerie intimă albă transparentă prin care i se văd sânii, iar în mâna dreaptă ține o ciocolată, așa s-a lăsat fotografiată iubita lui Răzvan Simion.Aceasta a scris și un mesaj lângă fotografie “CHOCOLATE IS THE ANSWER!”.

Lidia Buble a vorbit recent despre felul în care își petrece timpul în carantină. Artista a dezvăluit cum o răsfață Răzvan Simion în această perioadă de izolare..

Totodată, Lidia a spus că iubitul ei se distrează cu o trambulină acasă.

„Trambulina e pentru Răzvan. Alaltăieri a ieșit și s-a urcat cu un prieten, în timp ce făcea facetime cu un prieten”, a spus cântăreața.

„E o nebunie întreagă atunci când intră Răzvan în bucătărie. Și acum, în weekend, am fost răsfățată, de dimineață, cu mic dejun”, a mai spus Lidia.