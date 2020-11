Lidia Buble, în lacrimi pe rețelele de socializare! Ce a pățit cântăreața: „Uite ce mi-ai făcut...”

Lidia Buble, mesaj emoționant pe rețelele de socializare. A izbucnit în plâns [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. De la anunțul despărțirii de Răzvan Simion, artista este mereu urmărită atent de către fani, care se întreabă dacă în viața ei mai există un alt bărbat. Ea este foarte activă pe rețelele de socializare, unde împărătșește mereu cele mai frumoase momente din viața ei cu fanii.

Artista a fost surprinsă recent într-o ipostază emoționantă! Lidia Buble a izbucnit în lacrimi duă ce a citit o poezie scrisă de sora ei, Lorena. Cântăreața a postat, la rândul ei, versurile scrise de sora ei, despre care s-a arătat că este foarte mândră.

„Uite ce mi-ai făcut, Lori. Ți-am citit poezia scrisă de tine toată și asta este reacția. Sunt cea mai mândră că ești sora mea. Ești un geniu, efectiv. Te iubesc!”, a declarat Lidia Buble la InstaStory, în timp ce își ștergea lacrimile. Gestul i-a fost întors și de Lorena, sora artistei, care a postat și ea la secțiunea de stories mesajele lăsate de sora ei.

Lidia Buble, în lacrimi pe rețelele de socializare[Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, mesaj cu subînțeles pentru Răzvan Simion pe rețelele de socializare

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit după o relație care a durat cinci ani. Fanii se așteptau cât de curând ca cei doi să facă anunțul că urmează să se căsătorească, în niciun caz că și-au spus adio. De la anunțul despărțirii, celebra cântăreață postează multe mesaje cu cubînțeles în mediul online. Vedeta a postat un mesaj cu subînțeles la adresa despărțirii de celebrul prezentator tv.

„Divorțul este ok. Despărțirea este ok. Să o iei de la capăt este ok. Să treci peste este ok. Ce nu este ok este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”, se arată în mesajul repostat de Lidia Buble pe pagina sa de Instagram. Citește mai multe AICI.