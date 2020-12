Lidia Buble iubește din nou?! Declarația de iubire făcută de cântăreață pe Internet: "Te iubesc! Cum să îți mai zic?"

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Cu toate că are o carieră de succes, vedeta nu stă atât de bine pe plan sentimental. După despărțirea de Răzvan Simion, interpreta de muzică ușoară nu a mai fost văzută cu nimeni. Însă, ultimele declarații postate de artistă pe contul de Instagram ne duc cu gândul o posibilă relație.

Lidia Buble, iubește din nou?!

In articol:

Deși a negat orice relație cu fratele Elenei Gheorge sau cu Corneliu Ilie, se pare că lucrurile stau cu totul altfel. Pe contul său de instagram, în urmă cu doar o seară, frumoasa blondină a postat un mesaj neașteptat.

Citeste si: Lidia Buble, declarații de dragoste pe Instagram, după ce s-a zvonit că are o relație cu un celebru medic: „O să te sufoc cu iubire”

Totuși, se pare că declarația de dragoste nu era pentru vreun bărbat care a reușit să îi fure inima, ci pentru sora ei, Estera. Cele două s-au distrat de minune prin intermediul internetului și și-au trimis tot felul de mesaje.

Citeste si: Bendeac a vorbit despre o boală grea pe care o are. A folosit „o anumită medicație” - evz.ro

Citeste si: Record de decese în Germania în prima zi de lockdown. Angela Merkel insistă asupra respectării regulilor - bzi.ro

Lidia Buble[Sursa foto: Instagram]

„Avem insomnii la această oră și ne gândeam să facem ceva. Je t'aime, Te quiero, I love you, ich liebe dich, oh dar câte limbi știu. Cum să îți mai zic?”, i-a spus Lidia Buble surorii sale Estera.

Răzvan Simion și Lidia Buble și-au spus adio

În urmă cu câteva luni, o despărțire șoc zguduia lumea showbiz-ului românesc! Prezentatorul Răzvan Simion și Lidia și-au spus adio. Vedeta de televiziune a fost cea care a anunțat despărțirea de frumoasa blondină. Pe contul lui de Instagram, Răzvan a postat un mesaj emoționat.

Citeste si: Lidia Buble, mărturisire de senzație: ”Nu mai pot după el, îl iubesc!”

Lidia Buble[Sursa foto: Instagram]

"Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi...foști iubiți.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"

Tânărul cântă:

"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"

Bătrânul tace:

"Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!" L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!”, a scris Răzvan Simion pe contul lui de Instagram.