Lidia Buble, probleme de sănătate după Asia Express: „După un consult la medic, am aflat că...”

Lidia și Estera Buble au participat îmrpeună în competiția „Asia Express”, sezonul al patrulea. Cele două sunt foarte ambițioase să câștige și dovedesc asta cu fiecare ediție. În ultima etapă în Turcia, cele două surori au fost nevoite să care 200 de kg de vase pe un cărucior simplu, lucru care le-a epuizat din punct de vedere fizic.

Mai mult decât atât, Lidia Buble a împărtășit recent cu fanii ei că această probă și-a lăsat amprenta asupra stării ei de sănătate. După ce a ajuns în România și a fost la un control la medic, celebra cântăreață a aflat că are hernie de disc.

„Doamneeeee, multzaaaam! Pentru mine, a fost cea mai grea zi de până acum.

Să strângi 25 de oameni care să stea după tine 2 ore ca să faci o probă? Cum a fost? Nu greu, FOOOOOARTE GREU🤦‍♀️ aproape IM-PO-SI-BIL😳

Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri🥺 iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC🤦‍♀️

Cum a fost să facem toate probele astea știind că piatra este ♦️ și astăzi sigur cineva pleacă acasă?

K.O! COȘMAR! MUUULT STRES ȘI OBOSEALĂ PSIHICĂ🤦‍♀️

AȘA CĂ DA, AM MERITAT DIN PLIN SĂ AJUNGEAM PRIMELE LA IRINA, SĂ AVEM UN BILET ASIGURAT CĂTRE GEORGIA👭❤️⚡

@estera.buble ție vreau să-ți MULȚUMESC că m-ai suportat și că m-ai ținut strâns de mână🥺❤️👭🙏

TE IUBESC CUM NICI NU TE GÂNDEȘTI! ❤️”, a scris Lidia Buble, pe pagina sa de Instagram.

Lidia Buble, despre relația cu Harlys Becerra

Lidia Buble a făcut primele declarații despre relația cu noul ei iubit, actorul cubanez, Harlys Becerra. Ldiai Buble a promis că urmează să facă mai multe dezvăluiri despre relația cu celebrul actor.

„În două-trei cuvinte, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eu cred că fiecare om merită să fie fericit şi vă doresc să fiţi măcar la fel de fericiţi cum sunt eu. Sunt norocoasă. Pentru mine nu există actori, cântăreţi, vedete, nevedete. Fiecare avem un job, o meserie pe care o facem, dar da, este foarte adevărată că dragoste vine când nu te aştepţi şi răsare unde nu te aştepţi”, a declarat Lidia Buble.