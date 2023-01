Lidia Fecioru a făcut dezvăluirea! De ce nu intră România în spațiul Schengen? Anul acesta e plin de provocări: "Diplomația ar trebui să își facă din ce în ce mai mult simțită prezența"

In articol:

Lidia Fecioru este cunoscută pentru harul său de a vedea în profunzime, de a intui și a înțelege lucrurile cum sunt cu adevărat. Aceasta are o poveste de viață absolut impresionantă și demnă de transmis mai departe.

Motivul pentru care România nu a intrat în spațiul Schengen

Lidia Fecioru ține foarte mult la români și la binele lor. Invitată la Fiță cu Adiță, aceasta a vorbit despre motivul real pentru care România nu a intrat în spațiul Schengen. Lidia Fecioru crede că ceva se află în spatele acestor decizii, plecând de la dorința ca țara noastră să nu evolueze.

"Eu îmi doresc să fie un an minunat pentru toată lumea, să se așeze pacea între popoare, între lumi, între oameni. Cu părere de rău, această situație care se întâmplă și care ne afectează pe toți din jurul lumii, nu se face mai buni și ar trebui. Rușii le-au spus ucrainenilor că datorită lor am învățat să ne iubim, să fim uniți. De ce ne trebuie un război să fim uniți? De ce ne trebuie un război să fim mai buni? Am putea să trecem de chestiile astea. Eu cred că diplomația ar trebui să își facă din ce în ce mai mult simțită prezența, dar asta înseamnă să avem patrioți la crimă și lasă de dorit. Sper ca anul acesta toate lucrurile astea să ne învețe câte ceva. Acest război dintre Rusia Ucraina, începe să ne învețe și pe noi din România să ne iubim țara. Ne dăm seama că odată cu intrarea în Schengen care ne-a fost interzisă, eu sincer nu văd un avantaj decât pentru ei. Cine vrea să călătorească, călătorește. Eu îți garantez că dacă țara asta ar fi avut autostrăzi, ne rugau să intrăm în Schengen. Din cauza asta se menține să nu avem, nici să intrăm, pentru că asta ar însemna evoluția României.", a declarat Lidia Fecioru.

Lidia Fecioru, previziuni despre 2023

Lidia Fecioru a făcut predicții și despre anul 2023. Își dorește să fie un an bun din toate punctele de vedere, dar știe că nu va fi așa. Iată ce ne așteaptă anul acesta.

"Nu este ușor. E un an destul de greu. E anul ca și cum s-ar renaște, e un nou început. E un an greu. Vă sfătuiesc să începem să fim mai buni, să începem să avem grijă de noi. Sincer, mă doare când văd pe cineva că nu își poate permite să își ai o casă, să ducă un copil la o școală mai bună, ar trebui să aveți salarii mai mari ca să meargă economia. Grija pentru societate trebuie mărită.", a mai mărturisit Lidia Fecioru.

Lidia Fecioru, sfat pentru femei

Lidia Fecioru nu s-a putut abține și a dat un sfat prețios femeilor. Ba chiar s-a arătat deranjată de comportamentul unora. Lidia Fecioru ține foarte mult la feminitate și nu e mândră că unele femei au renunțat la asta.

"Dacă ești femeie deșteaptă, te uiți la ce se uită bărbatul pe stradă, nu îi dai peste ochi, dar te uiți la ce admiră. Acum mai nou toate sunt cu coamă la spate, blugi, adidași și traista la spate. Nu mai înțelegi ce sunt, și-au pierdut noțiunea de feminitate. E alarmant.", a precizat Lidia Fecioru, la Fiță cu Adiță.

