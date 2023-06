Lidia Fecioru, poveste de viață incredibilă. De ce refuză astrologul să-și refacă viața?: „Am învățat să nu mai trăiesc pentru alții”

In articol:

Astrologul Lidia Fecioru și-a părăsit țara natală și a venit în România pentru un trai mai bun, alături de mama și copiii ei. Este originară din Republica Moldova și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți astrologi de la noi din țară, grație unei emisiuni.

Până să ajungă un astrolog de succes, Lidia a practicat de-a lungul timpului mai multe meserii: coafeză, bibliotecară, director de casă de cultură, medic legist, secretară de editură și, în cele din urmă, bioenergoterapeut.

În timp ce muncea, a reușit să urmeze cursurile prin corespondență ale Școlii de Cultură și de Arte, după care a absolvit Facultatea de Regie – Teatru – Film.

Apoi a mers din curiozitate la cursurile lui Ignatenko, un mare parapsiholog din Ucraina, care ținea cursuri și la Moscova. După aceea s-a apucat de medicină și a terminat facultatea la Chișinău. Destinul ei avea să se schimbe începând din 1991, când Lidia Fecioru vine în România, la Iași.

Viața sentimentală a Lidiei Fecioru

La 18 ani, Lidia Fecioru s-a căsătorit pentru prima dată, însă bărbatul pe care îl iubea a trădat-o și l-a părăsit chiar în noaptea nunții. Bărbatul fusese infidel și aștepta un copil cu o altă femeie, iar astrologul a decis să pună punct căsniciei înainte de a începe.

Ulterior au urmat alte două căsătorii eșuate. Unul dintre motivele pentru care ultima ei căsnicie s-a încheiat a fost faptul că aceasta nu a putut tolera jignirile și reproșurile legate de aspectul ei fizic. Motiv pentru care aceasta s-a ambiționat și a reușit să slăbească 30 de kilograme iar apoi a decis să divorțeze.

Din această experiență, Lidia a declarat că a învățat să trăiască pentru ea, nu pentru alții și să nu îi mai pese de părerea celor din jur despre ea.

„Am învățat să nu mai trăiesc pentru alții. Am avut foarte mult de luptat cu mine ca să-mi dau seama că nu trebuie să trăiesc pentru alții și nici să nu-mi pese ce spun alții. Se spune că pe invidios nu trebuie să fii supărat pentru că invidiosul, doar pentru că te invidiază știe că ești mai bun ca el. (…)

Soțul meu a zis că arăt ca o vacă, deși nu arătam. Eu când mă îngraș, mă îngraș proporțional și când slăbesc, slăbesc la fel. Am slăbit 30 de kilograme și a zis: Acum, da. Am mers la el și i-am spus: acum nu mai vreau eu să trăiesc cu tine. Și el mi-a răspuns: Dar eu nu am nevastă de lăsat. Tu nu înțelegi: eu te alung” , a explicat aceasta.

Lidia Fecioru nu vrea să-și refacă viața sentimentală

După atâtea încercări eșuate și experiențele trăite, Lidia susține că nu își mai imaginează viața alături de alt bărbat și vrea să își dedice timpul liber familiei. Plus că niciodată nu se simte singură, mai mereu are pe cineva în vizită la ea acasă, rude din Moldova, Sibiu, Cluj, pe care le ajută așa cum poate.

„Nu mai am răbdare. Am puțin timp pe care aș vrea să-l folosesc pentru mine personal și îmi iubesc prea mult copiii ca să mai încapă cineva. Dacă nu am neamuri de la Chișinău, am de la Sibiu, dacă nu de la Cluj. Și uite așa, încontinuu. Și acum am pe cineva la mine acasă. Trebuie să ajutăm oamenii”, a mai declarat Lidia Fecioru.

