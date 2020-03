Ligi a ajuns la spital, după certurile acide cu Philip

Andreea Pirui a fost lângă prietena ei, Ligi, deoarece a anunțat că se simte rău. Concurenta de la Puterea dragostei se teme să nu sufere de ceva mult mai grav deoarece aceste stări persistă de ceva timp.

„Înainte de gală la fel am pățit. Mai ales dimineața când mă trezesc, nu am control. Așa îmi face corpul, mă simt de parcă o să leșin. Mă panichează chestia asta. Dacă am ceva mai grav? Simt că-mi bubuie capul, așa de rău mă simt...”, i-a mărturisit Ligi prietenei ei.

După sfaturile Andreei pirui să se ducă la spital, Ligi și-a luat câteva haine și a plecat pentru a-și face un control și analize.

Philip, atac dureros la adresa Ligiei, fosta iubită: "Nu te mai da doamnă, ești fix opusul"

În ultima perioadă, Ligi și Philip au avut mai multe schimburi de replici acide. El s-a apropiat foarte mult de Berna și nu-și ascunde deloc afecțiunea pe care i-o poartă. Mulți dintre concurenți cred că ei doi deja formează un cuplu.

Această situație o deranjează pe Ligi, în contextul în care cei doi foști se ceartă și își reproșează anumite lucruri din ce în ce mai des.

„A fost o fată de care mi-a plăcut foarte mult, mi-am dorit mult să fiu cu ea. A fost invers aici, ea a greșit, nu am greșit e”, a declarat Philip, când a fost întrebat dacă o iubește pe Ligi.

