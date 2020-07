In articol:

Ligi de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai sensibile concurente din casa Puterea Dragostei, iar acest lucru a fost observat și de fani care au fost alături de ea în cele mai grele momente. Cu toate acestea, Ligi nu a ajuns în Marea Finală, ceea ce reprezintă un oarecare regret pentru ea.

Ligi de la Puterea Dragostei, dezamăgită înainte de finală: „Aș fi meritat să câștig!”

Ligi spune că este una dintre concurentele din competiția Putere Dragostei care a avut foarte multe de arătat și ar fi meritat să ajungă în marea finală.

„Da, recunosc, mi-ar fi plăcut să câștig și aș fi meritat să câștig. Mă refer la acele premii săptămânale și cred ca aș fi meritat să fiu în finală. Am arătat și iubire și suferință. Am arătat câte puțin din toate”, a spus Ligi pe live.

Cu toate acestea, Ligi spune că nu îi pare rău că a participat la competiția din Turcia, ba din contră, acest lucru a ajutat-o să devină un om mai puternic.

Ligi a vorbit cu fanii ei de pe Instagram și le-a mulțumit că au reușit să vadă adevărata ei față și nu s-au lăsat înduplecați de aparențe.

„Mă bucur că m-ați văzut mai departe de eticheta asta pe care mi-ați pus-o la prima vedere. Este cel mai mare câștig al meu că ați reușit să mă vedeți așa cum sunt. Știți cum e, bani azi ai, mâine nu ai. Și sănătatea este importantă”, a mai spus Ligi de la Puterea Dragostei pe live.

„Voi mi-ați demonstrat în situațiile astea mai sensibile... de fapt, m-ați făcut să conștientizez cât de mulți îmi sunteți alături și cât de mulți mă susțineți”, le-a mai spus Ligi fanilor de pe Instagram.

Va participa Ligi la Puterea Dragostei sezonul 3

Tot în cadrul live-ul de pe Instagram de astăzi, Ligi a răspuns și la întrebarea unui internaut, dacă ar vrea să mai participe la sezonul 3 Puterea Dragostei care va începe pe 27 iulie.

„Nu știu dacă o să merg la Puterea Dragostei sezonul 3. Momentan am nevoie de liniște, am nevoie de realxare, nu știu.. am nevoie de liniște și de relaxare”, a spus Ligi.